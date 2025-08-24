হোম > সারা দেশ > চট্টগ্রাম

কক্সবাজারে বাস-প্রাইভেট কার সংঘর্ষ, শিশুসহ নিহত ২

কক্সবাজার প্রতিনিধি

প্রতীকী ছবি

কক্সবাজারের রামুতে যাত্রীবাহী বাস ও প্রাইভেট কারের মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়েছে। এতে শিশুসহ দুই পর্যটক নিহত ও চারজন আহত হয়েছে।

আজ রোববার সন্ধ্যা ৬টার দিকে চট্টগ্রাম-কক্সবাজার মহাসড়কে উপজেলার রশিদনগর ইউনিয়নের স্বপ্নতরী বিনোদনকেন্দ্রের সামনে এ ঘটনা ঘটে। হতাহত ব্যক্তিরা সবাই দুর্ঘটনাকবলিত প্রাইভেট কারের যাত্রী।

রামু থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. তৈয়বুর রহমান এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

ওসি জানান, হতাহত ব্যক্তিদের নাম ও পরিচয় নিশ্চিত হওয়া যায়নি। তবে তারা টাঙ্গাইলের বাসিন্দা বলে জানা গেছে।

স্থানীয় বাসিন্দাদের বরাতে ওসি আরও জানান, সন্ধ্যায় রামুর রশিদনগর ইউনিয়নের স্বপ্নতরী বিনোদনকেন্দ্রের সামনে চট্টগ্রামমুখী মারসা পরিবহনের একটি বাসের সঙ্গে বিপরীত দিক থেকে আসা প্রাইভেট কারের মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। এতে প্রাইভেট কারটি দুমড়মুচড়ে গেলে ঘটনাস্থলে একজনের মৃত্যু ও পাঁচজন আহত হয়।

স্থানীয় বাসিন্দারা আহত ব্যক্তিদের উদ্ধার করে প্রথমে রামু উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যান। এ সময় জরুরি বিভাগের চিকিৎসক আহত এক শিশুকে মৃত ঘোষণা করেন। অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় আহত অন্যদের কক্সবাজার জেলা সদর হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। আহত দুজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় আইসিইউতে ভর্তি করা হয়েছে। দুর্ঘটনাকবলিত গাড়ি দুটি জব্দ করা হয়েছে। নিহত ব্যক্তিদের লাশ রামু উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে রয়েছে বলে জানান ওসি।

সম্পর্কিত

কক্সবাজারে মাদক শনাক্তে পরীক্ষাগার, হচ্ছে মাদক কারবারিদের তালিকা

ভোট দেবেন এলাকার সুমন সাহেবকে, নির্বাচিত হবেন রাঙামাটির চাকমা বাবু: বুলু

কক্সবাজারের ট্রেন ধরতে না পেরে চট্টগ্রামে রেলস্টেশনে যাত্রীদের বিক্ষোভ

কুমিল্লায় লরিচাপায় ৪ জন নিহত: উল্টো পথে আসা হানিফ পরিবহনের বাস জব্দ

থানা হেফাজতে স্কুল কর্মচারীর মৃত্যু: সেই ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষককে ওএসডি

চট্টগ্রামে ডা. খাস্তগীর স্কুলের মাঠ দখলের চেষ্টা: দুদকের অভিযান

চট্টগ্রামে দলবদ্ধ ধর্ষণের ঘটনায় নারীসহ ২ জন কারাগারে

পানছড়ি সীমান্তে অনুপ্রবেশকারী ভারতীয় নাগরিক আটক

নাফ নদী থেকে দুই ট্রলারসহ আরও ১৪ জেলেকে ধরে নিয়ে গেছে আরাকান আর্মি

মিয়ানমার সীমান্ত মাইন বিস্ফোরণে রোহিঙ্গা যুবক আহত
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা