ভোট দেবেন এলাকার সুমন সাহেবকে, নির্বাচিত হবেন রাঙামাটির চাকমা বাবু: বুলু

পিআর পদ্ধতি প্রসঙ্গে বিএনপির ভাইস চেয়ারম্যান বরকত উল্লাহ বুলু বলেছেন, দেশের মানুষ পিআর কী বোঝেন না। আপনি ভোট দেবেন এই এলাকার সুমন সাহেবকে, আর নির্বাচিত হবেন রাঙামাটির চাকমা বাবু—এটা হতে পারে না। যাঁরা পিআর নিয়ে কথা বলেন, তাঁরা ষড়যন্ত্র করে নির্বাচনকে বানচাল করতে চান।
আজ রোববার কুমিল্লার ব্রাহ্মণপাড়ার সরকারি উচ্চবিদ্যালয় মাঠে উপজেলা বিএনপির দ্বিবার্ষিক সম্মেলনে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।
বরকত উল্লাহ বুলু বলেন, শেখ হাসিনা যে আওয়ামী লীগ থেকে প্রধানমন্ত্রী হয়েছেন এবং মন্ত্রিসভা গঠন করেছেন—এটা তাঁর বাবা শেখ মুজিবুর রহমানের আওয়ামী লীগ নয়। আজকের আওয়ামী লীগ হলো শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের অনুমোদিত মালেক উকিলের আওয়ামী লীগ।
বিএনিপর এ নেতা বলেন, ‘শেখ মুজিব ক্ষমতায় এসে সব রাজনৈতিক দলকে নিষিদ্ধ করেছিলেন, সংবাদপত্র বন্ধ করেছিলেন এবং বাকশাল গঠন করে চিরস্থায়ীভাবে ক্ষমতায় বসতে চেয়েছিলেন।
অন্যদিকে জিয়াউর রহমান ক্ষমতায় এসে আইন করে বহুদলীয় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করেন। তখন মালেক উকিল আওয়ামী লীগের অনুমোদনের জন্য আবেদন করলে জিয়া নিজ হাতে লিখে দেন—মালেক উকিল সাহেব, আপনি আওয়ামী লীগ করতে পারেন। সেদিন জিয়া অনুমোদন না দিলে আজ আওয়ামী লীগ নামের কোনো দল থাকত না।
বিএনপির ভাইস চেয়ারম্যান অভিযোগ করে বলেন, এর প্রতিদান হিসেবে শেখ হাসিনা খালেদা জিয়াকে আট বছর কারাগারে রেখেছেন, এক কাপড়ে বাসভবন থেকে বের করে দিয়েছেন এবং সব সময় তাঁর মৃত্যু কামনা করেছেন।
প্রধান উপদেষ্টার উদ্দেশে বরকত উল্লাহ বুলু বলেন, ‘আপনার উপদেষ্টা পরিষদে কিছু নাবালক বাচ্চা আছে, তারা যা-তা বলে। অনেকে এনসিপিকে আপনার আশীর্বাদপুষ্ট দল বলে দাবি করে।
‘কিন্তু আমরা বিশ্বাস করি না যে, নোবেল পুরস্কারপ্রাপ্ত একজন ব্যক্তি নাবালক নেতাদের দলে সমর্থন দিতে পারেন। দেশের সঠিক পথ হলো নির্বাচন—এ ছাড়া কোনো পথ নেই।’
বিএনপি নেতাদের সতর্ক করে বুলু বলেন, কেউ যেন এমন আচরণ না করেন, যাঁর কারণে বিএনপি, শহীদ জিয়াউর রহমান বা তারেক রহমানকে নিয়ে প্রশ্ন ওঠে। কোনো হাইব্রিড যেন বিএনপিতে স্থান না পান, সে বিষয়ে সবাইকে সতর্ক থাকতে হবে।
সম্মেলনে আরও বক্তব্য দেন বিএনপির কুমিল্লা বিভাগীয় সহসাংগঠনিক সম্পাদক মুস্তাক মিয়া, মহানগর বিএনপির সভাপতি উদবাতুল বারী আবু, কুমিল্লা দক্ষিণ জেলা বিএনপির আহ্বায়ক জাকারিয়া তাহের সুমন, সদস্যসচিব আশিকুর মাহমুদ ওয়াসিম, যুগ্ম আহ্বায়ক আমিরুজ্জামান আমির, ব্রাহ্মণপাড়া উপজেলা বিএনপির সভাপতি হাজি জসিম উদ্দিন, বুড়িচং উপজেলা বিএনপির সভাপতি এ টি এম মিজানুর রহমান প্রমুখ।