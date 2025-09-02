হোম > সারা দেশ > চট্টগ্রাম

রাজনীতি নিষিদ্ধ কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে ছাত্রদলের মিছিল

কুবি প্রতিনিধি 

কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রদলের মিছিল। ছবি: আজকের পত্রিকা

রাজনীতি নিষিদ্ধ কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয় (কুবি) ক্যাম্পাসে বিক্ষোভ মিছিল করেছেন শাখা ছাত্রদলের নেতা-কর্মীরা। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে নারী শিক্ষার্থীকে দলবদ্ধ ধর্ষণের হুমকি ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রদল নেত্রীদের হেনস্থার প্রতিবাদে মঙ্গলবার (২ সেপ্টেম্বর) তাঁরা এ বিক্ষোভ করেন। সিন্ডিকেটের সিদ্ধান্ত অনুয়াযী গত বছরের ৮ আগস্ট থেকে এই ক্যাম্পাসে ছাত্ররাজনীতি নিষিদ্ধ; যা অমান্য করে ছাত্রদল বিক্ষোভ করে।

কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রদলের আহ্বায়ক আব্দুল্লাহ আল মামুন, সদস্যসচিব মুস্তাফিজুর রহমান শুভ এবং যুগ্ম আহ্বায়কদের উপস্থিতিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান ফটকের পাশ থেকে এই মিছিল শুরু হয়।

জানা গেছে, এ সময় ছাত্রদলের প্রায় ৭০-৮০ জন নেতা-কর্মী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান ফটকের একটু দূর থেকে মিছিল শুরু করে প্রধান ফটক হয়ে ক্যাম্পাসে প্রবেশ করেন। এরপর তাঁরা মিছিল নিয়ে গোলচত্বর থেকে প্রশাসনিক ভবনের পাশ দিয়ে ঘুরে প্রধান ফটকে অবস্থান কর্মসূচি করেন।

এতে ছাত্রদলের আহ্বায়ক, সদস্যসচিব ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন যুগ্ম আহ্বায়ক মো. আবুল বাশার, আতিকুর রহমানসহ আরও অনেকে।

রাজনীতি নিষিদ্ধ ক্যাম্পাসে মিছিল করার কারণ জানতে চাইলে শাখা ছাত্রদলের যুগ্ম আহ্বায়ক আতিকুর রহমান বলেন, ‘এটা কোনো রাজনৈতিক কর্মসূচি ছিল না। আমাদের একটা বোনকে প্রকাশ্যে ধর্ষণের হুমকি দেওয়ার প্রতিবাদ করেছি আমরা। যদিও ছাত্রদলের ব্যানারে আমরা মিছিল করেছি, তবে এটা কোনো রাজনৈতিক কর্মসূচি ছিল না। সাধারণ শিক্ষার্থী হিসেবে সবার উচিত এমন ঘটনার প্রতিবাদ করা।’

সদস্যসচিব মুস্তাফিজুর রহমান শুভ বলেন, ‘স্বৈরাচারী সরকারের আমলে ক্যাম্পাসে রাজনীতি নিষিদ্ধ হয়েছে। আমরা এই সিদ্ধান্ত মানি না। সিন্ডিকেটের এই সিদ্ধান্ত বাতিল করার জন্য আমরা গত এক বছরে বেশ কয়েকবার প্রশাসনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছি। কিন্তু তারা কোনো উদ্যোগ নেয়নি। শিক্ষার্থীদের স্বার্থে ক্যাম্পাসে রাজনৈতিক ব্যানারে কোনো কর্মসূচিকে আমরা যৌক্তিক হিসেবেই দেখি।’

এ বিষয়ে জানার জন্য শাখা ছাত্রদলের আহ্বায়ক আব্দুল্লাহ আল মামুনের মোবাইল ফোনে একাধিক কল করা হলেও তিনি সাড়া দেননি।

এ ব্যাপারে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর অধ্যাপক ড. মো. আবদুল হাকিম বলেন, ‘বিষয়টি সম্পর্কে আমরা অবগত। তারা আমাদের কাছ থেকে কোনো অনুমতি নেয়নি। আমরা আগামীকাল ১১টায় এ বিষয়টি নিয়ে মিটিং ডেকেছি। মিটিংয়ে এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত হবে।’

উল্লেখ্য, গত বছরের ৮ আগস্ট কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ের ১০০তম সিন্ডিকেট সভায় বিশ্ববিদ্যালয়ের অভ্যন্তরে সব ধরনের রাজনীতি নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

সম্পর্কিত

আবারও সড়ক দুর্ঘটনার কবলে লক্ষ্মীপুরের জেলা জামায়াতের আমির

স্ত্রীর গলাকাটা লাশ, ঝুলন্ত স্বামীকে উদ্ধার করে হাসপাতালে

চাকসু নির্বাচন: ছেলেদের হলে মেয়ে ভোটার, আছেন শিক্ষকও

সংঘর্ষের ঘটনায় চবির জরুরি সিন্ডিকেট সভা, ১৩ সিদ্ধান্ত প্রশাসনের

কুমিল্লা জেনারেল হাসপাতাল ২৫০ শয্যায় উন্নীত করার দাবিতে স্মারকলিপি

কক্সবাজারে ১ লাখ ৩০ হাজার ইয়াবাসহ যুবক আটক

চবিতে সংঘর্ষ: ১০৯৫ জনের বিরুদ্ধে মামলা, অস্ত্র লুটের ঘটনায় জিডি

৮ দফা দাবিতে সিভিল সার্জন অফিসের সামনে অবস্থান হাতিয়াবাসীর

বাথরুমের ভেন্টিলেটরে বিষধর সাপ, গৃহবধূর মৃত্যু

বন্ধুর হাতে বন্ধু খুন, অভিযুক্ত আটক
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা