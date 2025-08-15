চিকিৎসক দেখিয়ে ফিরছিলেন বউ-শাশুড়ি, ট্রাকের ধাক্কায় দুজনই আহত

ফেনীতে চিকিৎসক দেখিয়ে বাড়িতে ফেরার পথে ট্রাকের ধাক্কায় ফাতেমা আক্তার (৩২) ও হোসনে আরা বেগম (৫৫) নামের বউ-শাশুড়ি গুরুতর আহত হয়েছেন। আজ শুক্রবার দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে ফেনী সদর হাসপাতাল মোড়ে এ দুর্ঘটনা ঘটে।
এ ঘটনায় ট্রাকচালক মোশারফ হোসেনকে আটক করে পুলিশে দিয়েছেন স্থানীয় লোকজন। এ ছাড়া আহত বউ-শাশুড়িকে প্রথমে ফেনী জেনারেল হাসপাতালে ও পরে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ (চমেক) হাসপাতালে পাঠানো হয়।
আহত ফাতেমা আক্তার ও হোসনে আরা বেগম পরশুরাম উপজেলার সত্যনগর গ্রামের বাসিন্দা।
প্রত্যক্ষদর্শী ও পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, ট্রাংক রোডে একটি বেসরকারি ক্লিনিকে চিকিৎসক দেখিয়ে বাড়িতে ফেরার জন্য ফাতেমা ও হোসনে আরা সিএনজিচালিত অটোরিকশায় করে সদর হাসপাতাল মোড়ে নামেন। তাঁরা রাস্তা পার হওয়ার সময় একটি ট্রাক ধাক্কা দিলে দুজনই গুরুতর আহত হন। তাৎক্ষণিক স্থানীয় লোকজন উদ্ধার করে তাঁদের ফেনী জেনারেল হাসপাতালে নেন। পরে চিকিৎসক তাঁদের চমেক হাসপাতালে নিয়ে যেতে বলেন।
ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী আহত ফাতেমার ভাই সাহাবউদ্দিন বলেন, ‘সকালে আমার বোনকে ডাক্তার দেখানোর জন্য একটি ক্লিনিকে নিয়ে যাই। সঙ্গে তাঁর শাশুড়িও ছিলেন। ডাক্তার দেখিয়ে আমরা সিএনজিচালিত অটোরিকশায় হাসপাতাল মোড় এসে নামি। বোনের শিশুসন্তানকে নিয়ে আমি রাস্তা পার হলেও তাঁরা (বউ-শাশুড়ি) রাস্তার অন্য প্রান্তে দাঁড়িয়ে ছিলেন। এ সময় একটি ট্রাক এসে তাঁদের ধাক্কা দেয়।’
ফেনী জেনারেল হাসপাতালের চিকিৎসক শাহরিয়ার মাহমুদ বলেন, আহত হোসনে আরা বেগমের বাঁ পা ভেঙে হাড় বের হয়ে গেছে এবং ফাতেমা মাথায় গুরুতর আঘাত পেয়েছেন। উন্নত চিকিৎসার জন্য তাঁদের চট্টগ্রামে পাঠানো হয়েছে।
ফেনী মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ সামছুজ্জামান আজকের পত্রিকাকে বলেন, দুর্ঘটনার ঘটনায় ট্রাকসহ চালককে পুলিশ হেফাজতে নেওয়া হয়েছে। আহত ব্যক্তিদের চিকিৎসার জন্য চট্টগ্রামে পাঠানো হয়েছে। এ বিষয়ে এখনো কোনো লিখিত অভিযোগ পাওয়া যায়নি। অভিযোগ পেলে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।