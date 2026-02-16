চট্টগ্রামে হোটেল থেকে নারীসহ আটক ১০

চট্টগ্রামের বাকলিয়ায় একটি হোটেলে অসামাজিক কার্যকলাপের অভিযোগে নারীসহ ১০ জনকে আটক করেছে পুলিশ।
গতকাল রোববার রাত সাড়ে ১১টার দিকে নগরের বাকলিয়া থানাধীন চাক্তাই ভেড়া মার্কেট এলাকার স্বপ্নীল আবাসিক হোটেল থেকে তাঁদের আটক করা হয়। আটক নারীদের মধ্যে চারজনের বয়স ১৮ থেকে ২৫ বছরের মধ্যে।
বাকলিয়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ সোলায়মান আজকের পত্রিকাকে বলেন, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে খবর পেয়ে হোটেলটির বিভিন্ন কক্ষ থেকে ১০ জনকে আটক করা হয়েছে। এ ঘটনায় হওয়া মামলায় আসামিদের আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে।
এ ঘটনায় গ্রেপ্তার ব্যক্তিরা হচ্ছেন মো. মাইনউদ্দিন (৩০), মো. মোরশেদ (৩২), আব্দুল গফুর (৩৮), বাবুল মিয়াসহ (৩৫) আরও ছয়জন নারী।