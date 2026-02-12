হোম > সারা দেশ > চট্টগ্রাম

‘কেন্দ্রে এসে দেখি আমার ভোট আরেকজনে দিছে’

নিজস্ব প্রতিবেদক, চট্টগ্রাম

অভিযোগকারী নারী। ছবি: আজকের পত্রিকা

চট্টগ্রাম-১০ (হালিশহর-পাহাড়তলী) আসনের একটি ভোটকেন্দ্রে নিজের ভোট অন্যজন দেওয়ার অভিযোগ তুলেছেন এক নারী।

আজ বৃহস্পতিবার (১২ ফেব্রুয়ারি) দুপুর ১২টার দিকে চট্টগ্রাম-১০ আসনের পাহাড়তলী বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ কেন্দ্রে ওই নারী ভোটার নিজের ভোট দিতে না পেরে কেন্দ্রের সামনে এই অভিযোগ করেন। ওই নারীর নাম ইশরাত পারভিন। তিনি চট্টগ্রাম নগরীর বাসিন্দা।

ইশরাত পারভিন অভিযোগ করেন, ‘এটা কোন ধরনের নিয়ম? এখন সুশৃঙ্খলভাবে ভোট হবে, তবুও আমি গিয়ে দেখি আমার ভোট আরেকজনে দিয়ে দিছে। পরে আবার ওনারা আমার পেপার ঠিক করে ভোট দিতে দিছে।’

এ বিষয়ে জানতে চাইলে পাহাড়তলী বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ কেন্দ্রের প্রিসাইডিং কর্মকর্তা রিফাত-উর-রহমান বলেন, ‘ওই নারীর অভিযোগ সত্য। এই কেন্দ্রে এই একটাই এমন ঘটনা ঘটেছে। পরে ওনার ভোট টেন্ডার ভোট হিসেবে নেওয়া হয়েছে। টেন্ডার ভোট গণনা করার একটি প্রক্রিয়া আছে।’

