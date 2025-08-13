সোনাগাজীতে খামার থেকে মাছ লুট, ৩ জনকে পিটিয়ে পুলিশে সোপর্দ

ফেনীর সোনাগাজীতে খামার থেকে লুট করা ৮০ কেজি মাছসহ তিনকে পিটুনি দিয়ে পুলিশে সোপর্দ করেছে স্থানীয় লোকজন। সোনাগাজী সদর ইউনিয়নের দক্ষিণ চরখোন্দকার গ্রামে আজ বুধবার ভোর ৪টার দিকে এ ঘটনা ঘটে।
পুলিশ ও ক্ষতিগ্রস্ত খামার মালিকেরা জানান, ছয়-সাতজনের একদল সন্ত্রাসী চট্টগ্রামের জোরারগঞ্জের পাতাকোট এলাকার কামরুল ও আবু সুফিয়ানের মালিকানাধীন মৎস্য খামারে মাছ লুটের জন্য হামলা চালায়। এ সময় নিরাপত্তারক্ষীদের চিৎকারে আশপাশের লোকজন ছুটে এসে দক্ষিণ চরচান্দিয়া গ্রামের মো. জাফর, মো. আবদুল হক প্রকাশ সুজন ও মো. সুজনকে আটক করে পুলিশে সোপর্দ করে।
এ ঘটনায় মৎস্য খামারের মালিক আবু সুফিয়ান বাদী হয়ে ছয়জনের নাম উল্লেখ করে মামলা করেছেন।
সোনাগাজী মডেল থানার (ওসি) ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মো. বায়েজিদ আকন ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করেছেন।