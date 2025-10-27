হোম > সারা দেশ > চট্টগ্রাম

রাউজানে অস্ত্র মামলায় সাজাপ্রাপ্ত আসামি গ্রেপ্তার

রাউজান (চট্টগ্রাম) প্রতিনিধি 

গ্রেপ্তার হুমায়ুন কবির। ছবি: আজকের পত্রিকা

চট্টগ্রামের রাউজানে অস্ত্র মামলায় সাজাপ্রাপ্ত আসামি হুমায়ুন কবিরকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। গতকাল রোববার (২৬ অক্টোবর) রাতে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে কর্ণফুলী থানা এলাকা থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন রাউজান থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মনিরুল ইসলাম ভূঁইয়া।

গ্রেপ্তার হুমায়ুন কবির রাউজান থানার নোয়াপাড়া ইউনিয়নের কচুখাইন গ্রামের আব্দুর রশিদের ছেলে।

রাউজান থানার ওসি মনিরুল ইসলাম ভূঁইয়া বলেন, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে কর্ণফুলী থানা এলাকা থেকে অস্ত্র মামলার আসামি হুমায়ুন কবিরকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। নগরীর ডবলমুরিং থানার অস্ত্র মামলায় হুমায়ুন কবির দুই বছরের সাজাপ্রাপ্ত আসামি। তাঁকে আজ আদালতে পাঠানো হয়েছে।

