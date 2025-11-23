হোম > সারা দেশ > চট্টগ্রাম

চট্টগ্রামে থানার ব্যারাক থেকে পুলিশ কর্মকর্তার ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিবেদক, চট্টগ্রাম

মো. অহিদুর রহমান। ছবি: সংগৃহীত

চট্টগ্রাম নগরে থানার ব্যারাক থেকে মো. অহিদুর রহমান নামের পুলিশের এক সহকারী উপপরিদর্শকের (এএসআই) মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। রোববার (২৩ নভেম্বর) সকাল সাড়ে ৮টায় নগর পুলিশের চকবাজার থানার ব্যারাকের বাথরুম থেকে ওই পুলিশ কর্মকর্তার মরদেহ উদ্ধার করা হয়।

নিহত অহিদুর রহমান নোয়াখালী জেলার কবিরহাট উপজেলার বনিদত্ত বাজার এলাকার মো. শহীদুল্লাহর ছেলে। তিনি চকবাজার থানায় কর্মরত ছিলেন।

নগর পুলিশের মুখপাত্র সহকারী কমিশনার আমিনুর রশীদ আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘অহিদুর রহমান রাতে ডিউটি শেষ করে সকালে ব্যারাকে ফিরে আসেন। পরে সকাল সাড়ে ৮টায় ব্যারাকের বাথরুমে গলায় ফাঁস লাগানো অবস্থায় তাঁর মরদেহ পাওয়া যায়। প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে, তিনি আত্মহত্যা করেছেন।’

