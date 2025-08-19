হোম > সারা দেশ > চট্টগ্রাম

মার্কিন নারীর শ্লীলতাহানির দায়ে যুবকের ৭ বছরের কারাদণ্ড

কক্সবাজার প্রতিনিধি

সাজাপ্রাপ্ত যুবক তারিকুল ইসলাম। ছবি: আজকের পত্রিকা

কক্সবাজারে এক মার্কিন নারীর শ্লীলতাহানির দায়ে তারিকুল ইসলাম (২৫) নামের এক যুবককে সাত বছরের সশ্রম কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে। একই সঙ্গে তাঁকে এক লাখ টাকা জরিমানা ও জরিমানা অনাদায়ে আরও ছয় মাসের সশ্রম কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে। আজ মঙ্গলবার দুপুরে কক্সবাজার জেলা ও দায়রা জজ (নারী ও শিশু নির্যাতন ট্রাইব্যুনাল-১) আদালতের বিচারক এস এম জিল্লুর রহমান এ রায় ঘোষণা করেন। রায়ের বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবী (পিপি) তাওহীদুল আনোয়ার।

দণ্ডপ্রাপ্ত তারিকুল ইসলাম এ মামলার একমাত্র আসামি। তিনি কক্সবাজার পৌরসভার ১০ নম্বর ওয়ার্ডের মোহাজেরপাড়ার বাসিন্দা ফরিদুল আলমের ছেলে।

মামলার বিবরণে জানা গেছে, গত ১০ মার্চ সকালে কক্সবাজার শহরের সার্কিট হাউস সড়কে হাঁটার সময় তারিকুল এক মার্কিন নারীকে পেছন থেকে জড়িয়ে ধরে শ্লীলতাহানি করেন। এ ঘটনায় ওই নারী বাদী হয়ে কক্সবাজার সদর মডেল থানায় নারী ও শিশু নির্যাতন আইনে মামলা করেন। স্বামীর কাজের সুবাদে কক্সবাজারে বসবাস করে আসছিলেন ওই মার্কিন নারী। এ ঘটনা জানাজানি হলে পুলিশ তাৎক্ষণিক অভিযান চালিয়ে অভিযুক্ত তারিকুলকে গ্রেপ্তার করে। এরপর আলোচিত এ মামলায় পুলিশ তদন্ত শেষে ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে আদালতে অভিযোগপত্র জমা দেয়।

রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবী (পিপি) তাওহীদুল আনোয়ার বলেন, মামলা হওয়ার দুই দিন পর গত ১২ মার্চ তদন্ত কর্মকর্তা আদালতে অভিযোগপত্র জমা দেন। পরে ১৮ মার্চ আদালত অভিযোগ গঠন করেন। এরই ধারাবাহিকতায় গত ২১ মার্চ থেকে আদালত বিচারকাজ শুরু করেন। বিচারিক প্রক্রিয়া শেষে আসামির বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় বিচারক এ রায় ঘোষণা করেন। রায় ঘোষণার সময় আসামি আদালতে উপস্থিত ছিলেন।

কক্সবাজার সদর মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ ইলিয়াছ খান বলেন, সকালে আসামি তারিকুল ইসলামকে আদালতে হাজির করা হয়। রায়ের পর তাঁকে জেলা কারাগারে পাঠানো হয়েছে।

