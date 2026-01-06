হোম > সারা দেশ > চাঁপাইনবাবগঞ্জ

বিএসএফের হাতে আটকের পর মারা যাওয়া রবিউলের লাশ হস্তান্তর

চাঁপাইনবাবগঞ্জ প্রতিনিধি

জহুরপুরটেক সীমান্তে বিজিবির কাছে লাশ হস্তান্তর করে বিএসএফ। ছবি: আজকের পত্রিকা

চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর উপজেলার জহুরপুরটেক সীমান্তে বিজিবির হাতে বাংলাদেশি নাগরিক রবিউল ইসলামের লাশ হস্তান্তর করেছে ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী (বিএসএফ)। গতকাল সোমবার (৫ জানুয়ারি) রাত সোয়া ৯টার সময় দুই দেশের সীমান্তরক্ষী বাহিনীর মধ্যে পতাকা বৈঠক শেষে লাশ হস্তান্তর করা হয়।

বিষয়টি নিশ্চিত করে চাঁপাইনবাবগঞ্জ ৫৩ বিজিবির অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল কাজী মুস্তাফিজুর রহমান জানান, লাশ হস্তান্তর কার্যক্রমের সময় দুই দেশের পুলিশ সদস্য ও স্থানীয় জনপ্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন।

বিজিবির অধিনায়ক বলেন, ‘মৃত রবিউল সদর উপজেলার নারায়ণপুর ইউনিয়নের সাতরশিয়া গ্রামের নিজাম উদ্দিনের ছেলে। বিএসএফের দাবি অনুযায়ী, রবিউল মৃগীরোগে আক্রান্ত ছিলেন। চোরাচালানের উদ্দেশ্যে সীমান্ত অতিক্রম করে ভারতে প্রবেশের পর তাঁকে আটক করা হয়। আটক অবস্থায় হঠাৎ খিঁচুনি উঠে অসুস্থ হলে তিনি মারা যান বলে দাবি করেছে বিএসএফ। এ বিষয়ে দুই দফা পতাকা বৈঠকে একই বক্তব্য তুলে ধরে তারা।’

তবে এই মৃত্যু প্রকৃতপক্ষেই অসুস্থতাজনিত নাকি অন্য কারণে হয়েছে, এমন প্রশ্নে ৫৩ বিজিবি অধিনায়ক বলেন, ‘ভারতীয় কর্তৃপক্ষের মরদেহ হস্তান্তরের সময় ময়নাতদন্তের কোনো রিপোর্ট না দেওয়ায় প্রকৃত কারণ বলা সম্ভব হচ্ছে না।’ বিজিবি কর্মকর্তা বলেন, বাংলাদেশ পুলিশ এ বিষয়ে ময়নাতদন্ত করবে। মরদেহ পুলিশের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে। সে ক্ষেত্রে ময়নাতদন্তের রিপোর্ট হাতে পেলে মৃত্যুর প্রকৃত কারণ জানা সম্ভব হবে এবং বিএসএফের পক্ষ থেকে যেটি বলা হচ্ছে অসুস্থতাজনিত কারণ, সেটিরও সত্য-মিথ্যা জানা সম্ভব হবে।

বিজিবি ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, গত শনিবার রাতে রবিউলসহ আরও কয়েকজন গোপনে সীমান্ত পেরিয়ে ভারতে যান। জহুরপুরটেক বিওপির দায়িত্বপূর্ণ সীমান্ত পিলার ১৯/৭ এস এলাকা দিয়ে গরু চোরাচালান করতে ভারতের মুর্শিদাবাদ জেলার নুরপুর এলাকায় প্রবেশ করেন তাঁরা। এ সময় রঘুনাথগঞ্জ থানা এলাকার বিএসএফের পাতলা টোলা সাবক্যাম্পের সদস্যদের ধাওয়ায় অন্য সঙ্গীরা পালাতে সক্ষম হলেও রবিউল ধরা পড়েন। রোববার ভোরে বিএসএফ তাঁকে আটক করে একটি ক্যাম্পে নিয়ে যায়। সেখানে শারীরিক অবস্থার অবনতি হলে তাঁকে ভারতের একটি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। চিকিৎসাধীন অবস্থায় সেখানেই তাঁর মৃত্যু হয়। পরে ময়নাতদন্ত ও আনুষ্ঠানিক প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে লাশটি বাংলাদেশে হস্তান্তর করা হয়। যদিও এই মৃত্যু নিয়ে স্থানীয় বাসিন্দাদের ধারণা, বিএসএফের হাতে আটকের পর নিযার্তনেই মারা গেছেন রবিউল।

সম্পর্কিত

চাঁপাইনবাবগঞ্জে মনোনয়নপত্র জমা দেননি বিএনপির বিদ্রোহী নেতারা

চাঁপাইনবাবগঞ্জে সীমান্ত দিয়ে ৫ জনকে ঠেলে পাঠাল বিএসএফ

চাঁপাইনবাবগঞ্জ সীমান্তে ২৭ জন আটক

চাঁপাইনবাবগঞ্জ সীমান্তে গুলি-আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার

চাঁপাইনবাবগঞ্জ সীমান্ত দিয়ে ১৫ জনকে ঠেলে পাঠিয়েছে বিএসএফ

চাঁপাইনবাবগঞ্জে ককটেল বিস্ফোরণে শিশু আহত, রামেকে ভর্তি

সড়কে গাছ ফেলে ডাকাতি, ছুরিকাঘাতে দুজন আহত

চাঁপাইনবাবগঞ্জ সীমান্তে গুলিবিদ্ধ যুবকের লাশ ফেরত দিল বিএসএফ

পুশ ইনের শিকার অন্তঃসত্ত্বা সোনালী অবশেষে ভারতে

চাঁপাইনবাবগঞ্জ সীমান্তের দুই বাংলাদেশি নিখোঁজ, বিএসএফের বিরুদ্ধে হত্যার অভিযোগ
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা