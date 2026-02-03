৫০ গ্রাম হেরোইন রাখার দায়ে যুবকের যাবজ্জীবন কারাদণ্ড

চাঁপাইনবাবগঞ্জে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে করা মামলায় আব্দুল হালিম (৩১) নামের এক যুবককে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দিয়েছেন আদালত। সেই সঙ্গে ১০ হাজার টাকা জরিমানা ও অনাদায়ে আরও ছয় মাসের কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে।
মঙ্গলবার (৩ ফেব্রুয়ারি) দুপুরে চাঁপাইনবাবগঞ্জের জেলা ও দায়রা জজ মো. হায়দার আলী খোন্দকার আসামির অনুপস্থিতিতে রায় দেন। হালিম গোমস্তাপুরের চৌডালা বিরামপাড়া গ্রামের ওমর আলীর ছেলে।
রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবী (পিপি) আব্দুল ওদুদ জানান, ২০২৩ সালের ২৯ ডিসেম্বর চৌডালা গ্রামে গোয়েন্দা পুলিশের (ডিবি) অভিযানে ৫০ গ্রাম হেরোইনসহ গ্রেপ্তার হন হালিম। পরদিন গোমস্তাপুর থানায় মামলা করেন ডিবির উপপরিদর্শক মোস্তাফিজুর রহমান।
২০২৪ সালের ২০ ফেব্রুয়ারি মামলার তদন্ত কর্মকর্তা ও ডিবির উপপরিদর্শক মাহফুজুর রহমান মামলার অভিযোগপত্র জমা দেন।