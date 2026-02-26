হোম > সারা দেশ > চাঁপাইনবাবগঞ্জ

নয়াদিয়াড়ী গ্রামে ব্যতিক্রমী ‘জামাই ইফতার’

চাঁপাইনবাবগঞ্জ প্রতিনিধি

নয়াদিয়াড়ী গ্রামে ব্যতিক্রমী ‘জামাই ইফতারি’। ছবি: আজকের পত্রিকা

চাঁপাইনবাবগঞ্জের গোমস্তাপুরে নয়াদিয়াড়ী গ্রামে চার শতাধিক জামাতাকে নিয়ে অনুষ্ঠিত হয়েছে ব্যতিক্রমী ‘জামাই ইফতার’। আজ বৃহস্পতিবার নয়াদিয়াড়ী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে এই আয়োজন ঘিরে তৈরি হয় উৎসবমুখর পরিবেশ। বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে গ্রামের বিভিন্ন বাড়ি থেকে শ্বশুরবাড়ির স্বজনদের সঙ্গে জামাতাদের আগমন ঘটে, ফলে পুরো এলাকা পরিণত হয় মিলনমেলায়।

আয়োজকেরা জানান, ২০২২ সাল থেকে গ্রামের জামাতাদের সম্মান জানাতে ও পারিবারিক বন্ধন দৃঢ় করতে এই উদ্যোগ নেওয়া হয়। প্রথম বছর অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা ছিল শতাধিক। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে সাড়া বাড়তে থাকায় এবার চার শতাধিক জামাতা ইফতারে অংশ নেন। গ্রামের প্রবাসী জামাতাদের মধ্যেও অনেকে ছুটিতে এসে অংশ নেন বলে জানিয়েছেন আয়োজকেরা।

ইফতারের আগে মিলাদ ও দোয়া অনুষ্ঠিত হয়। দেশ-জাতির কল্যাণ, গ্রামের শান্তি-সম্প্রীতি ও সবার সুস্বাস্থ্য কামনায় বিশেষ মোনাজাত করা হয়। এরপর খেজুর, ফল, ছোলা, পেঁয়াজু, বেগুনি, মুড়ি, জিলাপি, শরবতসহ নানা খাবার পরিবেশন করা হয়; যা স্থানীয় নারীদের একটি অংশ নিজ উদ্যোগে খাবার প্রস্তুতিতে সহযোগিতা করেন।

গ্রামের প্রবীণরা জানান, গ্রামীণ সমাজে জামাতাদের বিশেষ সম্মান দেওয়ার সংস্কৃতি দীর্ঘদিনের। তবে সমবেতভাবে শত শত জামাতাকে নিয়ে ইফতার আয়োজন ব্যতিক্রমী উদ্যোগ। এতে পারিবারিক সম্পর্কের পাশাপাশি সামাজিক সম্প্রীতি জোরদার হচ্ছে। তরুণ প্রজন্মও এমন আয়োজনে স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে কাজ করছে, যা তাদের মধ্যে সংগঠনের চর্চা ও পারস্পরিক সহযোগিতার মনোভাব তৈরি করছে।

স্থানীয় বাসিন্দাদের মতে, আধুনিক সময়ে ব্যস্ততা ও দূরত্বের কারণে আত্মীয়তার বন্ধন কিছুটা শিথিল হয়ে পড়েছে। এ ধরনের উদ্যোগ সেই বন্ধনকে নতুন করে জাগিয়ে তোলে। নয়াদিয়াড়ীর ‘জামাই ইফতার’ তাই এখন শুধু একটি ধর্মীয় আয়োজন নয়, বরং সামাজিক ঐক্য ও পারিবারিক সম্প্রীতির এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

ইফতারে শ্বশুরের সঙ্গে অংশ নেওয়া আব্দুল আলিম বলেন, ‘এই আয়োজনের কারণে বহুদিন পর আমরা একসঙ্গে বসতে পেরেছি। আত্মীয়স্বজনদের সঙ্গে দেখা হয়েছে। এটি আমাদের জন্য ঈদের আনন্দের মতো।’

আরেক জামাতা রুবেল আলী বলেন, এ ধরনের আয়োজন খুবই বিরল। শুধু ইফতার নয়, এটি ভ্রাতৃত্ব ও সৌহার্দ্যের বন্ধন গড়ে তোলে। কারও সঙ্গে মনোমালিন্য থাকলেও এমন মিলনমেলায় তা অনেকটাই দূর হয়ে যায়।

জানতে চাইলে আয়োজক কমিটির প্রধান সোহেল রানা বলেন, ‘আমাদের লক্ষ্য ছিল জামাতাদের সম্মান জানানো এবং পারিবারিক বন্ধন আরও দৃঢ় করা। এখন এটি শুধু ইফতার নয়, বরং পুরো গ্রামের একটি ঐতিহ্যে পরিণত হচ্ছে। আগামী বছর আরও বড় পরিসরে ও সুশৃঙ্খলভাবে আয়োজনের পরিকল্পনা রয়েছে।’

