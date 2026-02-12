হোম > সারা দেশ > চাঁপাইনবাবগঞ্জ

চাঁপাইনবাবগঞ্জে প্রথম দুই ঘণ্টায় গড় ভোট পড়েছে ১৮.৭ শতাংশ

চাঁপাইনবাবগঞ্জ প্রতিনিধি

চাঁপাইনবাবগঞ্জে প্রথম দুই ঘণ্টায় প্রায় ১৯ শতাংশ ভোট পড়েছে। ছবি: আজকের পত্রিকা

চাঁপাইনবাবগঞ্জে ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণভোটের ভোটগ্রহণ শুরু হয়েছে। সকাল থেকেই বিভিন্ন ভোটকেন্দ্রে ভোটারদের বেশ ভালো উপস্থিতি লক্ষ্য করা গেছে। নারী-পুরুষ ভোটাররা শান্তিপূর্ণভাবে লাইনে দাঁড়িয়ে নিজ নিজ পছন্দের প্রার্থীকে ভোট দিচ্ছেন।

নির্বাচন সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, ভোটগ্রহণ শান্তিপূর্ণভাবে চলছে। আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে প্রশাসনের পক্ষ থেকে সব ধরনের নিরাপত্তা ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে এবং মাঠে আইনশৃঙ্খলা বাহিনী সক্রিয় রয়েছে।

জেলা রিটার্নিং অফিসার মো. শাহাদাত হোসেন মাসুদ জানান, ভোটগ্রহণের প্রথম দুই ঘণ্টায় চাঁপাইনবাবগঞ্জের তিনটি সংসদীয় আসনে মোট ৫৬ শতাংশ ভোট পড়েছে। গড় ভোটগ্রহণের হার ১৮ দশমিক ৭ শতাংশ।

জেলায় মোট ভোটার সংখ্যা ১৪ লাখ ২৯ হাজার ৬৬০ জন। ভোটগ্রহণ চলছে ৫১৫টি ভোটকেন্দ্রে। জেলার তিনটি আসনে মূল প্রতিদ্বন্দ্বিতা হচ্ছে বিএনপি ও জামায়াতের মধ্যে।

সম্পর্কিত

চাঁপাইনবাবগঞ্জে বিএনপিতে যোগদান ‘জামায়াতের ৩০ কর্মীর’, তাঁরা ‘আওয়ামী লীগের কর্মী’ বলছে জামায়াত

৫০ গ্রাম হেরোইন রাখার দায়ে যুবকের যাবজ্জীবন কারাদণ্ড

চাচাকে বাবা সাজিয়ে মুক্তিযোদ্ধা কোটায় চাকরি নেওয়া সেই ইউএনও বরখাস্ত

হেরোইন রাখার দায়ে নারীর যাবজ্জীবন কারাদণ্ড

বস্তিতে পানি নিয়ে ঝগড়ায় দিনমজুরকে পিটিয়ে হত্যা, নারীসহ আটক ৭

জামায়াত নেতাকে টুঁটি চেপে শূন্যে ঝুলিয়ে রাখার অভিযোগ বিএনপি প্রার্থীর ছেলের বিরুদ্ধে

চাঁপাইনবাবগঞ্জে দাঁড়িপাল্লার ব্যানার, ফেস্টুন পুড়িয়ে ও ছিঁড়ে ফেলার অভিযোগ

ভারত যাওয়ার পথে এক মানব পাচারকারীসহ আটক ৪ যুবক

ভারত থেকে চাঁপাইনবাবগঞ্জে অবৈধ অনুপ্রবেশ, বিজিবির হাতে আটক ১৭ বাংলাদেশি

বিনা মামলায় আ.লীগের নেতা-কর্মী গ্রেপ্তার হলে থানা ঘেরাও করব: হারুনুর রশীদ
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা