চাঁপাইনবাবগঞ্জে প্রথম দুই ঘণ্টায় গড় ভোট পড়েছে ১৮.৭ শতাংশ

চাঁপাইনবাবগঞ্জে ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণভোটের ভোটগ্রহণ শুরু হয়েছে। সকাল থেকেই বিভিন্ন ভোটকেন্দ্রে ভোটারদের বেশ ভালো উপস্থিতি লক্ষ্য করা গেছে। নারী-পুরুষ ভোটাররা শান্তিপূর্ণভাবে লাইনে দাঁড়িয়ে নিজ নিজ পছন্দের প্রার্থীকে ভোট দিচ্ছেন।
নির্বাচন সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, ভোটগ্রহণ শান্তিপূর্ণভাবে চলছে। আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে প্রশাসনের পক্ষ থেকে সব ধরনের নিরাপত্তা ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে এবং মাঠে আইনশৃঙ্খলা বাহিনী সক্রিয় রয়েছে।
জেলা রিটার্নিং অফিসার মো. শাহাদাত হোসেন মাসুদ জানান, ভোটগ্রহণের প্রথম দুই ঘণ্টায় চাঁপাইনবাবগঞ্জের তিনটি সংসদীয় আসনে মোট ৫৬ শতাংশ ভোট পড়েছে। গড় ভোটগ্রহণের হার ১৮ দশমিক ৭ শতাংশ।
জেলায় মোট ভোটার সংখ্যা ১৪ লাখ ২৯ হাজার ৬৬০ জন। ভোটগ্রহণ চলছে ৫১৫টি ভোটকেন্দ্রে। জেলার তিনটি আসনে মূল প্রতিদ্বন্দ্বিতা হচ্ছে বিএনপি ও জামায়াতের মধ্যে।