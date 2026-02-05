হোম > সারা দেশ > চাঁদপুর

চাঁদপুরে স্বতন্ত্র প্রার্থীর গাড়িবহরে হামলা, আহত ২০

চাঁদপুর প্রতিনিধি

প্রতীকী ছবি

চাঁদপুর-৪ (ফরিদগঞ্জ) আসনের স্বতন্ত্র প্রার্থী (বিএনপির বিদ্রোহী) এম এ হান্নানের নির্বাচনী প্রচারণার গাড়িবহরে হামলার ঘটনা ঘটেছে। এতে স্বতন্ত্র প্রার্থী এম এ হান্নানসহ উভয় পক্ষের কমপক্ষে ২০ নেতা-কর্মী আহত হয়েছেন।

বৃহস্পতিবার (৫ ফেব্রুয়ারি) বিকেল থেকে সন্ধ্যা ৭টা পর্যন্ত উপজেলার পৃথক পৃথক স্থানে এসব ঘটনা ঘটে।

জানা গেছে, সন্ধ্যার পর গুপ্টি ইউনিয়নের ষোলধানা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়সংলগ্ন খাজুরিয়া বাজার ও রূপসা বাজার এলাকায় স্বতন্ত্র প্রার্থী এম এ হান্নান ও বিএনপির প্রার্থী মো. হারুনুর রশিদের সমর্থকদের মধ্যে চার দফায় সংঘর্ষ হয়।

এর আগে হোগলী এলাকায় স্বতন্ত্র প্রার্থীর উঠান বৈঠকে ধানের শীষের সমর্থকেরা মিছিল নিয়ে গেলে উত্তেজনাকর পরিস্থিতি তৈরি হয়।

রাতে স্বতন্ত্র প্রার্থী এম এ হান্নান দাবি করেন, তাঁর গাড়িতে ইটপাটকেল নিক্ষেপ করে ভাঙচুর করা হয়। এতে তিনি ও সাবেক পৌর মেয়র মঞ্জিল হোসেনসহ বেশ কয়েকজন আহত হন।

এদিকে রূপসা উত্তর ইউনিয়ন বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক রবিউল ইমাম বাবু জানান, গুপ্টি পশ্চিম ইউনিয়নের ঘটনাকে কেন্দ্র করে রূপসা বাজারে এসে ধানের শীষের কর্মীদের ওপর এলোপাতাড়ি হামলা চালান চিংড়ি প্রতীকের সমর্থকেরা। এ সময় আহত হন ফারুক (৩৫), অহিদুল্লাহ (৪০) ও শাহাদাত হোসেন (২০)। আগামী ২৪ ঘণ্টার মধ্যে হামলাকারীদের গ্রেপ্তার করতে প্রশাসনের প্রতি জোর দাবি জানান তিনি।

ঘটনার পর পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে ফরিদগঞ্জ উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) ও সহকারী রিটার্নিং কর্মকর্তা সেটু কুমার বড়ুয়ার নেতৃত্বে সেনাবাহিনী, পুলিশ, বিজিবি সদস্যরা ঘটনাস্থলে যান। সেখানে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্য মোতায়েন করা হয়েছে।

ফরিদগঞ্জ থানার ওসি হেলাল উদ্দিন বলেন, এ ঘটনায় এখন পর্যন্ত কেউ কোনো অভিযোগ করেননি। ঘটনাস্থল থেকে দুজনকে আটক করা হয়েছে।

সম্পর্কিত

বিএনপি ক্ষমতায় গেলে ডিগ্রি পর্যন্ত উপবৃত্তি দেওয়া হবে: মিলন

নির্বাচনে জামায়াতের নারী প্রার্থী না থাকার ব্যাখ্যা নিল ইউরোপীয় ইউনিয়ন

ওয়ারেন্টের আসামি চেয়ারম্যান, পলাতক থেকে স্বাক্ষর করেন দাপ্তরিক কাজে

অস্ত্রসহ বিএনপির নেতা আটক

আইসিইউ থেকে কেবিনে দেশের অর্থনীতি: অর্থ উপদেষ্টা

চাঁদপুরের ফরিদগঞ্জ: রূপসা ইউনিয়নের নারীরা ৫৬ বছর ভোটবিমুখ

প্যারোলে মুক্তি পেয়ে মায়ের জানাজায় সাবেক পৌর মেয়র

ইটভাটা খাচ্ছে উর্বর মাটি

চাঁদপুরে বিএনপি-খেলাফতের ২ প্রার্থীকে শোকজ

বিএনপির অধিকাংশ প্রার্থী কোটিপতি
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা