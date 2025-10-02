হোম > সারা দেশ > ব্রাহ্মণবাড়িয়া

নবীনগরে বজ্রপাতে স্বামীর মৃত্যু, স্ত্রী আহত

 নবীনগর (ব্রাহ্মণবাড়িয়া) প্রতিনিধি 

প্রতীকী ছবি

ব্রাহ্মণবাড়িয়ার নবীনগরে বজ্রপাতে নজর আলী মিয়া (৫০) নামের এক ব্যক্তির মৃত্যু হয়েছে। এই ঘটনায় তাঁর স্ত্রী জোহেরা খাতুন (৪৫) গুরুতর আহত হয়েছেন। আজ বৃহস্পতিবার উপজেলার বড়িকান্দি ইউনিয়নের মুক্তারামপুর কান্দাপাড়া গ্রামে এই ঘটনা ঘটে।

জানা যায়, তাঁরা (স্বামী-স্ত্রী) দুজনেই বাড়ির বাইরে কাজ করার সময় হঠাৎ বজ্রপাতের শিকার হন। স্থানীয় বাসিন্দারা দ্রুত তাঁদের উদ্ধার করে সলিমগঞ্জ অলিউর রহমান জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসক নজর আলী মিয়াকে মৃত ঘোষণা করেন।

গুরুতর আহত অবস্থায় জোহেরা খাতুনকে প্রাথমিক চিকিৎসা দিয়ে উন্নত চিকিৎসার জন্য ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। তাঁর অবস্থা আশঙ্কাজনক বলে জানিয়েছেন চিকিৎসকেরা।

স্থানীয় বাসিন্দারা জানান, সন্ধ্যায় বজ্রপাতের শব্দ শোনার সঙ্গে সঙ্গে নজর আলী ও তাঁর স্ত্রী মাটিতে লুটিয়ে পড়েন। আকস্মিক এই ঘটনায় এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

