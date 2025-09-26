হোম > সারা দেশ > ব্রাহ্মণবাড়িয়া

নবীনগরে পানিতে ডুবে ২ ভাই-বোনের মৃত্যু

নবীনগর (ব্রাহ্মণবাড়িয়া) প্রতিনিধি  

ব্রাহ্মণবাড়িয়ার নবীনগরে পানিতে ডুবে দুই শিশুর মর্মান্তিক মৃত্যু হয়েছে। আজ শুক্রবার উপজেলার পূর্ব ইউনিয়নের বগডহর গ্রামে এ ঘটনা ঘটে।

মৃত শিশুরা হলো তিশা (৯) ও ছেলে আরিয়ান (৬)। তারা সম্পর্কে ভাই-বোন এবং ওই গ্রামের জামাল মিয়ার সন্তান।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, পরিবারের কেউ কিছু বুঝতে পারেননি। পরে পাশের বাড়ির এক ব্যক্তি গোসল করতে গেলে ডোবায় প্রথমে একটি লাশ ভেসে থাকতে দেখেন। এরপর সন্দেহ হলে পানিতে খুঁজতে গিয়ে আরেকটি লাশও দেখতে পান। পরে স্থানীয়রা তাদের উদ্ধার করে নবীনগর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে চিকিৎসক দুজনকেই মৃত ঘোষণা করেন।

এ বিষয়ে নবীনগর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শাহিনুর ইসলাম বলেন, ‘ঘটনার বিষয়টি আমরা জেনেছি। তবে হাসপাতাল থেকে স্বজনেরা শিশু দুটির মরদেহ বাড়িতে নিয়ে গেছেন।’

