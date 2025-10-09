হোম > সারা দেশ > ব্রাহ্মণবাড়িয়া

উপদেষ্টার নির্দেশনা মানেননি কেউ, ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় সড়কের অফিসে তালা

ব্রাহ্মণবাড়িয়া প্রতিনিধি

সরাইল-বিশ্বরোড মোড়ে অস্থায়ী কার্যালয় তালাবদ্ধ। ছবি: আজকের পত্রিকা

সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা মুহাম্মদ ফাওজুল কবির খান গতকাল বুধবার দুপুরে ঢাকা-সিলেট মহাসড়কের ব্রাহ্মণবাড়িয়া অংশ পরিদর্শনে এসেছিলেন। মহাসড়ক পরিদর্শন শেষে সড়ক ও জনপথের ১২ জন কর্মকর্তাকে সরাইল-বিশ্বরোড মোড়ে অস্থায়ী কার্যালয়ে সার্বক্ষণিক দায়িত্ব পালনের নির্দেশনা দেন তিনি। কিন্তু আজ বৃহস্পতিবার সকাল থেকে বেলা ৩টা পর্যন্ত কারও দেখা মেলেনি। এমনকি কাউকে দায়িত্ব পালন করতে দেখা যায়নি, অফিসটিও তালাবদ্ধ অবস্থায় ছিল।

২০২০ সালে আশুগঞ্জ নদীবন্দর থেকে আখাউড়া স্থলবন্দর পর্যন্ত ৫১ কিলোমিটার সড়ক চার লেনে উন্নীত করার কাজ শুরু হয়। ভারতীয় ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান এফকন্স ইনফ্রাস্ট্রাকচার লিমিটেড এ প্রকল্প পরিচালনা করছে। নানা জটিলতার কারণে পাঁচ বছরেও কাজ সম্পন্ন হয়নি। জুলাই অভ্যুত্থানের পর ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান কাজ বন্ধ রাখায় মহাসড়কের অবস্থাও আরও খারাপ হয়েছে। ছোট-বড় অসংখ্য গর্তের কারণে যানজট সৃষ্টি হচ্ছে, ১২ কিলোমিটার সড়ক পাড়ি দিতে সময় লাগছে চার থেকে পাঁচ ঘণ্টা। এ ছাড়া এ সড়কে ঢাকা-সিলেট মহাসড়কে ছয় লেনের কাজও চলছে।

এই অবস্থায় সড়ক ও জনপথ বিভাগ আশুগঞ্জ গোলচত্বর ও সরাইল-বিশ্বরোড মোড়ের খানাখন্দ অস্থায়ীভাবে মেরামতকাজ শুরু করেছে। এ কাজের তদারকিতে ১২ সদস্যের কমিটিও গঠন করা হয়েছে। কমিটিতে আছেন ঢাকা-সিলেট করিডর সড়ক উন্নয়ন প্রকল্পের পরিচালক; কুমিল্লা জোনের অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী; আশুগঞ্জ-আখাউড়া চার লেন মহাসড়ক প্রকল্পের পরিচালক ও অতিরিক্ত পরিচালক; সড়ক ও জনপথ কুমিল্লা সার্কেলের তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী; ব্রাহ্মণবাড়িয়া, নরসিংদী ও নারায়ণগঞ্জের নির্বাহী প্রকৌশলী; মনিটরিং বিভাগের নির্বাহী প্রকৌশলী এবং প্রকল্পের প্যাকেজ-২ ও প্যাকেজ-৩-এর ব্যবস্থাপক।

গতকাল দুপুরে মহাসড়কের বেহাল অবস্থা পরিদর্শনে গিয়ে উপদেষ্টা ফাওজুল কবির খান তিন ঘণ্টারও বেশি সময় যানজটে আটকা পড়েন। পরে মোটরসাইকেলে সরাইল-বিশ্বরোড মোড়ে পৌঁছান। পরিদর্শন শেষে তিনি ১২ কর্মকর্তার উদ্দেশে নির্দেশ দিয়ে বলেন, ‘এটাই তোমাদের ক্যাম্প অফিস। ঢাকায় যাওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই। এখান থেকে সমস্যা সমাধান করতে হবে। দায়িত্বে অবহেলা হলে চাকরি থেকে বরখাস্ত করা হবে।’

আজ দুপুরে সরেজমিন পরিদর্শনে দেখা গেছে, অস্থায়ী কার্যালয় তালাবদ্ধ এবং কর্মকর্তাদের কেউ উপস্থিত নেই।

আশুগঞ্জ-আখাউড়া চার লেন মহাসড়ক প্রকল্পের ব্যবস্থাপক শামিম আহমেদ বলেন, ‘চার লেন মহাসড়ক প্রকল্প পরিচালক স্যার আশুগঞ্জে আছেন। আমি লাঞ্চ করার জন্য বাসায় আসছি।’

আশুগঞ্জ-আখাউড়া চার লেন মহাসড়ক প্রকল্পের পরিচালক মো. আব্দুল আওয়াল মোল্লা বলেন, ‘আমাদের সাইড অফিসে রয়েছি। সবাই প্রকল্প এলাকায় কাজ করছেন।’

সম্পর্কিত

আবাসিক বাসাবাড়িতে আর কোনো দিন গ্যাস দেওয়া হবে না: উপদেষ্টা ফাওজুল

ট্রাফিক শৃঙ্খলার অভাবে যানজট, আলাপ করব স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টার সঙ্গে: উপদেষ্টা ফাওজুল

১২ কর্মকর্তাকে ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় অফিস করার নির্দেশ উপদেষ্টার

সড়ক ও সেতু মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা পরিদর্শনের আগেও ব্রাহ্মণবাড়িয়ার সেই মহাসড়কে যানজট

ভাইকে বাঁচাতে পুকুরে ঝাঁপ দিল বোন, মিলল দুজনের নিথর দেহ

ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় প্রতিবন্ধী নারীকে দলবদ্ধ ধর্ষণের অভিযোগ, ৩ কিশোর গ্রেপ্তার

নবীনগরে বজ্রপাতে স্বামীর মৃত্যু, স্ত্রী আহত

প্রতিমা বিসর্জন আজ, ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় সিঁদুর খেলে দেবীকে বিদায়

ভারতে বাংলাদেশের প্রধান উপদেষ্টার অসুর রূপ উপস্থাপন নিন্দনীয় ও অসম্মানজনক: ধর্ম উপদেষ্টা

পুলিশ ফাঁড়িতে যুবকের মৃত্যুর ঘটনায় তদন্ত কমিটি, ইনচার্জ কারাগারে
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা