হোম > সারা দেশ > ব্রাহ্মণবাড়িয়া

ট্রাফিক শৃঙ্খলার অভাবে যানজট, আলাপ করব স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টার সঙ্গে: উপদেষ্টা ফাওজুল

ব্রাহ্মণবাড়িয়া প্রতিনিধি

যানজটের কারণে মোটরসাইকেলে চড়ে গন্তব্যস্থলে যান উপদেষ্টা মুহাম্মদ ফাওজুল কবির খান। ছবি: আজকের পত্রিকা

ঢাকা-সিলেট মহাসড়কে যানজটের প্রধান কারণ হিসেবে ট্রাফিক অব্যবস্থাপনা দায়ী বলে মনে করছেন সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা মুহাম্মদ ফাওজুল কবির খান। আজ বুধবার দুপুরে ঢাকা-সিলেট মহাসড়কের ব্রাহ্মণবাড়িয়া অংশ পরিদর্শন করেছেন তিনি। সরাইল-বিশ্বরোড মোড়ে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে উপদেষ্টা বলেন, ‘যানজটের মূল কারণ ট্রাফিক শৃঙ্খলার অভাব। আমার মনে হয়েছে, ট্রাফিক শৃঙ্খলা থাকলে কোনো অসুবিধা হতো না।’ তিনি জানান, ঢাকায় গিয়ে স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টার সঙ্গে এ ব্যাপারে আলাপ করবেন তিনি।

আজ বুধবার দুপুরে বেহাল ঢাকা-সিলেট মহাসড়কে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার অংশ পরিদর্শনে এসে নিজেই যানজটের কবলে পড়েন সড়ক পরিবহন ও সেতু উপদেষ্টা ফাওজুল কবির খান। প্রায় তিন ঘণ্টা যানজটে আটকার পর মোটরসাইকেলে চড়ে পরিদর্শনস্থলে আসেন উপদেষ্টা। যানজট নিরসনে সরাইল-বিশ্বরোড মোড়ে উড়ালসেতু করার পরিকল্পনার কথা জানান তিনি।

উপদেষ্টা বলেন, ‘হাইওয়ে পুলিশের দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করা হচ্ছে না। আগে সড়কে শৃঙ্খলা আনতে হবে। এ জন্য আমরা রাস্তায় ডিভাইডার স্থাপন করব।’ বর্ষার কথা বিবেচনা করে আশুগঞ্জ গোলচত্বর থেকে সরাইল-বিশ্বরোড পর্যন্ত অংশ ঢালাই করে দেওয়ার নির্দেশ দেন তিনি।

দীর্ঘদিন ধরে বেহাল হয়ে আছে ঢাকা-সিলেট মহাসড়কের ব্রাহ্মণবাড়িয়ার ১২ কিলোমিটার অংশ। প্রতিনিয়ত যানজটে নাকাল যাত্রীরা। আজ সড়ক পরিদর্শন করতে এসে তীব্র যানজটে ভোগান্তিতে পড়েন উপদেষ্টা ফাওজুল।

সম্পর্কিত

১২ কর্মকর্তাকে ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় অফিস করার নির্দেশ উপদেষ্টার

সড়ক ও সেতু মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা পরিদর্শনের আগেও ব্রাহ্মণবাড়িয়ার সেই মহাসড়কে যানজট

ভাইকে বাঁচাতে পুকুরে ঝাঁপ দিল বোন, মিলল দুজনের নিথর দেহ

ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় প্রতিবন্ধী নারীকে দলবদ্ধ ধর্ষণের অভিযোগ, ৩ কিশোর গ্রেপ্তার

নবীনগরে বজ্রপাতে স্বামীর মৃত্যু, স্ত্রী আহত

প্রতিমা বিসর্জন আজ, ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় সিঁদুর খেলে দেবীকে বিদায়

ভারতে বাংলাদেশের প্রধান উপদেষ্টার অসুর রূপ উপস্থাপন নিন্দনীয় ও অসম্মানজনক: ধর্ম উপদেষ্টা

পুলিশ ফাঁড়িতে যুবকের মৃত্যুর ঘটনায় তদন্ত কমিটি, ইনচার্জ কারাগারে

৪ দিন ধরে পুলিশ ফাঁড়িতে আটক যুবকের মৃত্যু, ইনচার্জ গ্রেপ্তার

নবীনগরে পানিতে ডুবে ২ ভাই-বোনের মৃত্যু
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা