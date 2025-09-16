বগুড়ায় মা-ছেলেকে কুপিয়ে হত্যা, মালামাল লুট

বগুড়ার শিবগঞ্জে এক নারী ও তাঁর ছেলেকে কুপিয়ে হত্যার ঘটনা ঘটেছে। হত্যার পর নগদ টাকা, স্বর্ণালংকার ও মোবাইল ফোন লুট করে নিয়ে গেছে দুর্বৃত্তরা। আজ
মঙ্গলবার সকালে শিবগঞ্জ উপজেলার সাদুল্লাপুর বটতলা গ্রামে নিজ বাড়িতে তাঁদের রক্তাক্ত মরদেহ পাওয়া যায়।
নিহতরা হলেন ওই গ্রামের কুয়েত-প্রবাসী ইদ্রীদ আলীর স্ত্রী রানী বেগম (৪০) ও ছেলে ইমরান হোসেন (১৮)।
পুলিশ জানিয়েছে, সোমবার দিবাগত রাতের কোনো এক সময়ে দুর্বৃত্তরা বাড়িতে প্রবেশ করে মা ও ছেলেকে হত্যা করে পালিয়ে যায়। মঙ্গলবার সকালে স্বজনেরা জানালা দিয়ে রানী ও তাঁর ছেলে ইমরানের রক্তাক্ত মরদেহ দেখতে পেয়ে পুলিশে খবর দেয়। সিআইডি ও পিবিআইয়ের ক্রাইম সিন ঘটনাস্থল পরিদর্শনের পর নিহতদের মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য শহীদ জিয়াউর রহমান মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল মর্গে নিয়ে যাওয়া হবে।
স্বজনদের দাবি, নিহতদের বাড়ি থেকে একটি মোটরসাইকেল, নগদ অর্থ ও প্রায় তিন ভরি স্বর্ণালংকার দুর্বৃত্তরা লুট করেছে।
এ বিষয়ে বগুড়ার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (এসপি) হোসাইন মোহাম্মদ রায়হান বলেন, জড়িতদের শনাক্ত করতে পুলিশের একাধিক টিম কাজ শুরু করেছে।