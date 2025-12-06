বগুড়ায় ঘরের দরজা ভেঙে বিছানায় পড়ে থাকা নারীর লাশ উদ্ধার

বগুড়ায় ঘরের দরজা ভেঙে বিছানায় পড়ে থাকা এক নারীর মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। শনিবার রাত ১১টার দিকে বগুড়া শহরের জামিলনগর এলাকা থেকে লাশ উদ্ধার করে পুলিশ।
ওই নারীর নাম সাবিকুন নাহার (৪৩)। তিনি চট্টগ্রাম পোর্ট এলাকার হোন্দালপাড়া এলাকার গোলাম সবানীর মেয়ে। ৯ মাস আগে জামিলনগর এলাকায় শাজাহানের বাড়ি ভাড়া নিয়ে বসবাস করতেন। বগুড়া সদর থানার পুলিশ পরিদর্শক (তদন্ত) মাহফুজার রহমান এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।
বাড়িমালিক শাজাহান মিয়া জানান, বিকেলের পর থেকে সাবিকুন নাহার বাড়িতে অবস্থান করলেও ফোন রিসিভ করেননি। রাত ৯টার দিকে বাড়ির দরজায় ডাকাডাকি করে কোনো সাড়া না পেয়ে জানালা দিয়ে বিছানায় লাশ পড়ে থাকতে দেখে পুলিশে খবর দেওয়া হয়।
শাজাহান মিয়া জানান, ৯ মাস আগে সাবিকুন নাহার এক ব্যক্তিকে সঙ্গে নিয়ে এসে স্বামী-স্ত্রী পরিচয়ে দুই হাজার টাকায় দুই কক্ষের বাড়িটি ভাড়া নেন। স্বামী পরিচয় দেওয়া ব্যক্তির বাড়ি বগুড়ার শাজাহানপুর উপজেলার রানীরহাট এলাকায়। তবে তাঁর নাম জানেন না তিনি। মাঝেমধ্যে জামিলনগর বাসায় ওই নারীর সঙ্গে রাত যাপন করতেন। সপ্তাহখানেক আগে তাঁদের মধ্যে তালাক হয় বলে ওই নারী বাড়িমালিককে জানান।
শনিবার রাত ৯টার পর ওই নারীর স্বামীকে বাড়িমালিক ফোন করে তাঁর স্ত্রীর মৃত্যুর সংবাদ দিলে তিনি ফোনের সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে দেন।
সরেজমিন দেখা যায়, ঘরের দরজা খোলা। বিছানায় ওই নারীর লাশ পড়ে আছে। মাক্স দিয়ে মুখ ঢাকা। বিছানায় দুই প্যাকেট খাবার এবং কিছু ওষুধ ছড়ানো-ছিটানো রয়েছে। ঘরের অন্যান্য মালামাল স্বাভাবিক রয়েছে।
পুলিশ পরিদর্শক মাহফুজার রহমান বলেন, ওই নারীর শরীরে কোনো আঘাতের চিহ্ন পাওয়া যায়নি। বিছানায় ডায়াবেটিসের কিছু ওষুধ পাওয়া গেছে। লাশ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য মর্গে পাঠানো হয়েছে।