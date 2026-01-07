হোম > সারা দেশ > বগুড়া

বসতবাড়ির তালা ভেঙে সাত ভরি স্বর্ণালংকার চুরি

আদমদীঘি (বগুড়া) প্রতিনিধি

প্রতীকী ছবি

বগুড়ার আদমদীঘিতে শাহানুর খান মিলন নামের এক ব্যবসায়ীর বসতবাড়ির তালা ভেঙে সাত ভরি স্বর্ণালঙ্কার চুরির ঘটনা ঘটেছে। উপজেলার সান্তাহার ইউনিয়নের দমদমা গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। বুধবার দুপুরে ওই ব্যবসায়ীর স্ত্রী তাসলিমা বেগম আদমদীঘি থানায় এ ব্যাপারে লিখিত অভিযোগ করেন।

অভিযোগ সূত্রে জানা গেছে, গত মঙ্গলবার বেলা সাড়ে ১২টার দিকে বাড়িতে তালা দিয়ে ওই গৃহবধূ তাঁর ছেলে আবু তালহাকে নিতে উপজেলার সান্তাহার পৌর শহরের হবীর মোড় এলাকায় একটি মাদ্রাসায় যান। ছেলের পড়াশোনা শেষ হলে ওই দিন সন্ধ্যা ৬টার দিকে তাকে নিয়ে বাড়িতে ফেরেন। বাড়িতে পৌঁছে মেইন গেটের এবং বারান্দার তালা ভাঙা দেখতে পান। এরপর ভেতরে ঢুকে জিনিসপত্র এলোমেলো দেখে তাঁর স্বর্ণালঙ্কার ঠিক আছে কি না দেখতে যান। ঘরের মধ্যে একটি বাক্সের ভেতর টিফিন বক্সে রাখা ৭ ভরি স্বর্ণালঙ্কার, ১টি মুক্তার মালা ও আট শ টাকা চুরি গেছে জানতে পারেন।

এ বিষয়ে আদমদীঘি থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আতাউর রহমান জানান, খবর পেয়ে ওই দিন রাতেই ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠানো হয়েছিল। এরপর বুধবার দুপুরে ভুক্তভোগী গৃহবধূ থানায় লিখিত অভিযোগ দিয়েছেন। তদন্তপূর্বক আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

