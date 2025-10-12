হোম > সারা দেশ > বগুড়া

বন্ধুদের সঙ্গে নদীতে নেমে নিখোঁজ কিশোর, সাড়ে ২৮ ঘণ্টা পর ভেসে উঠল লাশ

শেরপুর (বগুড়া) প্রতিনিধি  

প্রতীকী ছবি

বগুড়ার শেরপুর উপজেলার করতোয়া নদী থেকে হৃদয় প্রামাণিক (১৩) নামের এক কিশোরের লাশ উদ্ধার করা হয়েছে। আজ রোববার (১২ অক্টোবর) বেলা সাড়ে ৩টার দিকে উপজেলার গাড়িদহ ইউনিয়নের রহমান নগর এলাকার ব্রিজের পূর্ব পাশ থেকে তার লাশ ভেসে ওঠে। পরে তা উদ্ধার করে ফায়ার সার্ভিসের ডুবুরি দল।

মৃত হৃদয় রহমান নগর গ্রামের দুলাল প্রামাণিকের ছেলে।

জানা গেছে, গতকাল শনিবার (১১ অক্টোবর) বেলা ১১টার দিকে হৃদয় প্রামাণিক (১৩), নিরব হোসেন (১৪) ও সৌরভ (১৩) নামের তিন কিশোর করতোয়া নদীতে গোসল করতে নেমেছিল। এ সময় প্রবল স্রোতে তারা ভেসে যায়। স্থানীয় বাসিন্দারা নিরব ও সৌরভকে উদ্ধার করতে পারলেও হৃদয় নিখোঁজ ছিল। খবর পেয়ে শেরপুর ফায়ার সার্ভিসের একটি দল উদ্ধার অভিযান শুরু করে। পরে রাজশাহী থেকে পাঁচ সদস্যের একটি ডুবুরি দল যুক্ত হয়ে তল্লাশি চালালেও গতকাল সন্ধ্যা পর্যন্ত হৃদয়কে খুঁজে পাওয়া যায়নি। সন্ধ্যা সাড়ে ৬টার দিকে গতকালের অভিযান স্থগিত করা হয়।

শেরপুর ফায়ার সার্ভিস স্টেশনের কর্মকর্তা নুরুল ইসলাম জানান, গতকাল সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত অনুসন্ধান চালিয়েও কিশোরকে পাওয়া যায়নি। আজ দুপুরে অভিযান পুনরায় শুরু করলে বেলা সাড়ে ৩টার দিকে ব্রিজের পূর্ব পাশ থেকে লাশ উদ্ধার করা হয়।

শেরপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) এস এম মইনুদ্দীন বলেন, আইনগত প্রক্রিয়া শেষে উদ্ধার লাশটি পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।

সম্পর্কিত

শিক্ষাবৃত্তির টাকা দেওয়ার কথা বলে হাতিয়ে নেন ২৭ লক্ষাধিক টাকা, প্রতারক গ্রেপ্তার

খেলার মাঠে অনুমোদনহীন মেলা, প্রতিবাদ

ধর্ষণের আলামত নষ্ট, ধুনট থানার সাবেক ওসির বিরুদ্ধে পরোয়ানা

বগুড়ায় ভটভটি উল্টে গরু ব্যবসায়ী নিহত

আ.লীগ নেতাকে ছিনিয়ে নেওয়ার ঘটনায় ২১ নারী-পুরুষ কারাগারে, এসআই প্রত্যাহার

বগুড়ার শেরপুরে করতোয়া গেটলক বাসের ধর্মঘট, ভোগান্তিতে শত শত যাত্রী

‘ঘুষ’ নেওয়ার পরও গ্রেপ্তার, হামলা চালিয়ে আওয়ামী লীগ নেতাকে হাতকড়াসহ ছিনতাই

হাতকড়াসহ আওয়ামী লীগ নেতাকে ছিনতাই, পুলিশের ওপর হামলা

তালাবদ্ধ ঘরে তরুণীর অর্ধগলিত লাশ

স্ত্রীর মরদেহ ফেলে পালালেন স্বামী
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা