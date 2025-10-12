বন্ধুদের সঙ্গে নদীতে নেমে নিখোঁজ কিশোর, সাড়ে ২৮ ঘণ্টা পর ভেসে উঠল লাশ

বগুড়ার শেরপুর উপজেলার করতোয়া নদী থেকে হৃদয় প্রামাণিক (১৩) নামের এক কিশোরের লাশ উদ্ধার করা হয়েছে। আজ রোববার (১২ অক্টোবর) বেলা সাড়ে ৩টার দিকে উপজেলার গাড়িদহ ইউনিয়নের রহমান নগর এলাকার ব্রিজের পূর্ব পাশ থেকে তার লাশ ভেসে ওঠে। পরে তা উদ্ধার করে ফায়ার সার্ভিসের ডুবুরি দল।
মৃত হৃদয় রহমান নগর গ্রামের দুলাল প্রামাণিকের ছেলে।
জানা গেছে, গতকাল শনিবার (১১ অক্টোবর) বেলা ১১টার দিকে হৃদয় প্রামাণিক (১৩), নিরব হোসেন (১৪) ও সৌরভ (১৩) নামের তিন কিশোর করতোয়া নদীতে গোসল করতে নেমেছিল। এ সময় প্রবল স্রোতে তারা ভেসে যায়। স্থানীয় বাসিন্দারা নিরব ও সৌরভকে উদ্ধার করতে পারলেও হৃদয় নিখোঁজ ছিল। খবর পেয়ে শেরপুর ফায়ার সার্ভিসের একটি দল উদ্ধার অভিযান শুরু করে। পরে রাজশাহী থেকে পাঁচ সদস্যের একটি ডুবুরি দল যুক্ত হয়ে তল্লাশি চালালেও গতকাল সন্ধ্যা পর্যন্ত হৃদয়কে খুঁজে পাওয়া যায়নি। সন্ধ্যা সাড়ে ৬টার দিকে গতকালের অভিযান স্থগিত করা হয়।
শেরপুর ফায়ার সার্ভিস স্টেশনের কর্মকর্তা নুরুল ইসলাম জানান, গতকাল সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত অনুসন্ধান চালিয়েও কিশোরকে পাওয়া যায়নি। আজ দুপুরে অভিযান পুনরায় শুরু করলে বেলা সাড়ে ৩টার দিকে ব্রিজের পূর্ব পাশ থেকে লাশ উদ্ধার করা হয়।
শেরপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) এস এম মইনুদ্দীন বলেন, আইনগত প্রক্রিয়া শেষে উদ্ধার লাশটি পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।