সারিয়াকান্দিতে জমি নিয়ে বিরোধের জেরে যুবক খুন

বগুড়ার সারিয়াকান্দি উপজেলায় জমি নিয়ে বিরোধের জেরে ছুরিকাঘাতে চয়ন রাজভর (৪০) নামে এক যুবক নিহত হয়েছেন। এই ঘটনায় আমিনুর ফকির (৫৫) নামের আরেক ব্যক্তি আহত হয়েছেন। শুক্রবার রাত সাড়ে ৯টার দিকে উপজেলার হাট ফুলবাড়ি ইউনিয়নের ফুলবাড়ি বাজার এলাকায় এই ঘটনা ঘটে। এই ঘটনায় জড়িত থাকার অভিযোগে পুলিশ দুজনকে আটক করেছে।
নিহত চয়ন রাজভর ফুলবাড়ি বাজার এলাকার তুলা রাম রাজভরের ছেলে। তিনি স্থানীয় ‘দ্য নিউ কনটেস্ট কোচিং সেন্টার’-এর পরিচালক ছিলেন।
পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, ফুলবাড়ি বাজার-সংলগ্ন একটি জমি নিয়ে চয়ন রাজভর ও একই গ্রামের আমিনুর ফকিরের মধ্যে দীর্ঘদিন ধরে বিরোধ চলছিল। শুক্রবার তারাবির নামাজের পর রাত সাড়ে ৯টার দিকে তাঁদের মধ্যে কথা-কাটাকাটি শুরু হয়। একপর্যায়ে দুই পক্ষের লোকজন সেখানে জড়ো হলে সংঘর্ষের মধ্যে কে বা কারা চয়ন রাজভর ও আমিনুর ফকিরকে ছুরিকাঘাত করে।
পরে স্থানীয় লোকজন তাঁদের উদ্ধার করে সারিয়াকান্দি উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে চিকিৎসক চয়ন রাজভরকে মৃত ঘোষণা করেন। আহত আমিনুর ফকির সেখানে চিকিৎসাধীন রয়েছেন।
সারিয়াকান্দি থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) এ এফ এম আসাদুজ্জামান বলেন, এই ঘটনায় জড়িত থাকার অভিযোগে দুজনকে আটক করা হয়েছে। তাৎক্ষণিকভাবে তাঁদের নাম-পরিচয় জানা যায়নি। নিহত ব্যক্তির মরদেহ পুলিশের হেফাজতে রয়েছে।