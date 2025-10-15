বগুড়া গোয়েন্দা পুলিশের (ডিবি) ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাসহ (ওসি) তিন কর্মকর্তাকে প্রত্যাহার করে রেঞ্জ রিজার্ভ ফোর্স (আরআরএফ) রাজশাহীতে সংযুক্ত করা হয়েছে। প্রশাসনিক কারণে তাঁদের সংযুক্ত করা হয় বলে রাজশাহী রেঞ্জ ডিআইজি মোহাম্মদ শাজাহান স্বাক্ষরিত আদেশে উল্লেখ করা হয়েছে।
গতকাল মঙ্গলবার (১৪ অক্টোবর) আদেশটি স্বাক্ষর হলেও আজ বুধবার বগুড়া জেলা পুলিশ বিভাগে পৌঁছায়।
প্রত্যাহার করা ব্যক্তিরা হলেন জেলা গোয়েন্দা পুলিশের (ডিবি) ওসি ইকবাল বাহার, পুলিশ পরিদর্শক রাকিব হোসেন ও উপপরিদর্শক (এসআই) মোহাম্মদ ফজলুল হক।
এ বিষয়ে জানতে বগুড়ার পুলিশ সুপার জেদান আল মুসার সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি কোনো মন্তব্য করতে রাজি হননি। তবে প্রত্যাহারের আদেশ পাওয়া গোয়েন্দা পুলিশের ওসি ইকবাল বাহার এ তথ্যের সত্যতা নিশ্চিত করেছেন।
সূত্রে জানা গেছে, র্যাবের সহযোগিতায় গত শনিবার রাতে বগুড়ার ডিবি পুলিশ ফরিদপুরের ভাঙ্গা থেকে রাজু মুন্সি (২৫) নামের এক যুবককে গ্রেপ্তার করে নিয়ে আসে। পরদিন তাঁকে একটি প্রতারণা মামলায় গ্রেপ্তার দেখিয়ে আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠানো হয়।
রাজু মুন্সির বিরুদ্ধে অভিযোগ, তিনি মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের কর্মকর্তা পরিচয়ে গত ২৭ জুলাই বগুড়া শহরের আব্দুল হক নামের এক ব্যবসায়ীকে ফোন করেন। ওই ব্যবসায়ীর মাদ্রাসাপড়ুয়া সন্তানকে শিক্ষাবৃত্তি দেওয়ার জন্য ব্যাংক হিসাব নম্বর চান। আব্দুল হক ব্যাংক হিসাব নম্বর দিলে কিছুক্ষণের মধ্যে ব্যাংক থেকে তাঁর ২৭ লাখ ৪৩ হাজার ৯৯৫ টাকা স্থানান্তর করে নেয় প্রতারক চক্র।
ভুক্তভোগী ব্যবসায়ী এ বিষয়ে পুলিশ সুপারের কাছে লিখিত অভিযোগ দিলে ডিবির পুলিশ পরিদর্শক রাকিব হোসেন অভিযোগ তদন্ত শুরু করেন। তথ্যপ্রযুক্তির সহযোগিতায় দীর্ঘ তদন্ত করে ডিবি পুলিশ রাজু মুন্সিকে শনাক্ত করেন।
এরপর বগুড়ার ডিবি পুলিশ রাজু মুন্সিকে গ্রেপ্তার করার জন্য র্যাবের সহযোগিতা চায়। রাজু মুন্সিকে গ্রেপ্তার করতে র্যাবের কাছে আনুষ্ঠানিকভাবে অনুরোধপত্রে তাঁকে একটি ডাকাতি মামলার আসামি হিসেবে উল্লেখ করা হয়।
র্যাব রাজু মুন্সিকে গ্রেপ্তার করলে গত শনিবার রাতে বগুড়া ডিবি পুলিশের একটি দল তাঁকে নিয়ে যায়। এরপর আব্দুল হক বাদী হয়ে রাজু মুন্সির নামে প্রতারণার মামলা করেন। মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা নিযুক্ত হন ডিবির এসআই ফজলুল হক।
ডিবি পুলিশ রাজু মুন্সিকে গ্রেপ্তারের পর তাঁর কাছ থেকে প্রতারণার কাজে ব্যবহৃত সিম কার্ড ও নগদ ২০ হাজার টাকা উদ্ধার করে। এ ছাড়া প্রতারণা করে হাতিয়ে নেওয়া টাকার মধ্যে ব্যাংকে জমা রাখা ১১ লাখ ৫০ হাজার টাকা আদালতের মাধ্যমে জব্দ করা হয়।
এ বিষয়ে বগুড়া ডিবির ওসি ইকবাল বাহার জানান, ডাকাতির মামলার অনুরোধপত্র পাঠিয়ে গ্রেপ্তার করা যুবককে প্রতারণা মামলায় চালান দেওয়ার বিষয়টি নিয়ে ভুল-বোঝাবুঝি হয়। এ কারণে রাজশাহী রেঞ্জ ডিআইজি তিনজনকে ডিবি থেকে প্রত্যাহার করে আরআরএফে সংযুক্তির আদেশ দিয়েছেন।
ওসি ইকবাল বাহার বলেন, ডিবির পুলিশ পরিদর্শক রাকিব হোসেন তদন্ত করে রাজু মুন্সিকে শনাক্ত করেন। প্রতারণার ঘটনায় মামলা দেরিতে হওয়ার কারণে দ্রুত সময়ে ওই প্রতারককে গ্রেপ্তারের জন্য র্যাব-১২ বগুড়াকে একটি অনুরোধপত্র পাঠানো হয়।
আসামিকে র্যাব ফরিদপুরে গ্রেপ্তার করে ভাঙ্গা থানা হেফাজতে রাখে। পুলিশ পরিদর্শক রাকিব হোসেন র্যাবের কর্মকর্তার সঙ্গে আলোচনা করে আসামিকে বগুড়া ডিবিতে নিয়ে আসার পর জিজ্ঞাসাবাদ করলে রাজু মুন্সি প্রতারণা করার বিষয়টি স্বীকার করেন। পরে বাদীর লিখিত এজাহারে প্রতারণার ঘটনায় বগুড়া সদর থানায় মামলা রুজু হয়।
ইকবাল বাহার আরও বলেন, প্রতারণা করে বিপুল অঙ্কের টাকা হাতিয়ে নেওয়ার সঙ্গে জড়িত যুবককে দ্রুত গ্রেপ্তারের জন্য ডিবি পুলিশ কৌশল করেছে। এত বড় প্রতারককে ধরার জন্য ডিবি পুলিশের টিমের পুরস্কার পাওয়ার কথা, কিন্তু সামান্য ভুল-বোঝাবুঝির জন্য তিনজনকে প্রত্যাহার করা হয়।
এ বিষয়ে রাজশাহী রেঞ্জ ডিআইজি মোহাম্মদ শাজাহানের সঙ্গে একাধিকবার যোগাযোগের চেষ্টা করে সাড়া পাওয়া যায়নি। পরে মোবাইল ফোনে খুদেবার্তা দেওয়া হলেও তিনি কোনো মন্তব্য করেননি।
এদিকে ডিবির ওসি ইকবাল বাহারকে প্রত্যাহারের আদেশ বাতিলের দাবিতে বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনের সাবেক সদস্যসচিব সাকিব খান সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে আগামীকাল বৃহস্পতিবার পুলিশ সুপারের (এসপি) অফিস ঘেরাওয়ের কথা জানান। অপর দিকে এনসিপির বগুড়া জেলার সদস্য শওকত ইমরান সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে ইকবাল বাহারের প্রত্যাহার আদেশ বাতিলের দাবি জানিয়েছেন।