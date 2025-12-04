মহাসড়কে ছিনতাইকালে হাঁসুয়াসহ গ্রেপ্তার ১

বগুড়ায় মহাসড়কে ট্রাক থামিয়ে ছিনতাইকালে হাঁসুয়াসহ একজনকে গ্রেপ্তার করেছে হাইওয়ে পুলিশ। গতকাল বুধবার দিবাগত রাত ৩টার দিকে বগুড়া-ঢাকা মহাসড়কে শাজাহানপুর থানার রহিমাবাদ এলাকায় ছিনতাইয়ের ঘটনা ঘটে।
গ্রেপ্তার ছিনতাইকারী শাজাহানপুর থানার রহিমাবাদ উত্তরপাড়া গ্রামের এরশাদুল হক (৪২)।
হাইওয়ে পুলিশের বগুড়া জোনের অতিরিক্ত ডিআইজি শহিদ উল্লাহ এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন। তিনি জানান, গতকাল দিবাগত রাত ৩টার দিকে মহাসড়কে ঢাকাগামী একটি ট্রাক থামিয়ে দুজন ছিনতাইকারী চালক ও হেলপারকে মারধর করে ছিনতাই করছে—এমন সংবাদ পেয়ে শেরপুর হাইওয়ে থানা-পুলিশের একটি দল ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। পুলিশ দেখে ছিনতাইকারীর দল পালিয়ে যাওয়ার সময় ধাওয়া করে একজনকে আটক করে পুলিশ। পরে তাঁর কাছ থেকে ছিনতাই করা মোবাইল ফোন ও একটি হাঁসুয়া উদ্ধার করা হয়। ছিনতাইকারীদের মারধরে আহত ট্রাকচালক ও হেলপারকে শহীদ জিয়াউর রহমান মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়ার ব্যবস্থা করে হাইওয়ে পুলিশ।