বাড়িতে ঢুকে বৃদ্ধাকে শ্বাসরোধে হত্যা, টাকা-মোবাইল ফোন লুট

বগুড়ার দুপচাঁচিয়ায় টিনের চাল কেটে বাড়িতে ঢুকে এক বৃদ্ধাকে শ্বাসরোধে হত্যা করেছে দুর্বৃত্তরা। এ সময় দুর্বৃত্তরা কয়েক লাখ টাকা ও মোবাইল ফোন লুট করে নিয়ে যায়। গতকাল বৃহস্পতিবার গভীর রাতে উপজেলার তালোড়া বাজার এলাকায় এই ঘটনা ঘটে।
নিহত ব্যক্তির নাম বিমলা পোদ্দার (৬৭)। তিনি ওই এলাকার হিমু পোদ্দার আগরওয়ালার বড় বোন।
মৃত ব্যক্তির ভাই বিমল পোদ্দার জানান, গভীর রাতে চার-পাঁচজন দুর্বৃত্ত টিনের চাল কেটে ঘরে প্রবেশ করে। ঘরে থাকা দুই ভাই ও তিন বোনকে অস্ত্রের মুখে জিম্মি করে হাত-পা বেঁধে মারধর করে। পরে নগদ কয়েক লাখ টাকা ও তিনটি মোবাইল ফোন লুট করে নিয়ে যায়। দুর্বৃত্তরা ঘরের আসবাবও তছনছ করে ফেলে। এ সময় বিমলা পোদ্দার বাধা দিলে তারা তাঁকে শ্বাসরোধে হত্যা করে পালিয়ে যায়।
দুপচাঁচিয়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) ফরিদুল ইসলাম বলেন, নিহত ব্যক্তির পরিবারের পাঁচ ভাইবোন একসঙ্গে থেকে চাল ও ভুসির ব্যবসা করতেন। তাঁদের বয়স ৬০ থেকে ৭০ বছরের মধ্যে। সবাই অবিবাহিত। এর মধ্যে দুই ভাই-বোন প্রতিবন্ধী ও অসুস্থ। তাঁরা সঠিকভাবে কিছু বলতে পারছেন না। তবে টাকা ও মোবাইল ফোন লুট হয়েছে এবং এক নারীকে শ্বাসরোধে হত্যা করা হয়েছে বলে নিশ্চিত হওয়া গেছে। তিনি আরও জানান, মরদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য বগুড়া শহীদ জিয়াউর রহমান মেডিকেল কলেজের মর্গে পাঠানো হবে। ঘটনাটি অধিক গুরুত্ব দিয়ে তদন্ত করা হচ্ছে।