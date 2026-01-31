দেশে গুজব এখন শিল্পের পর্যায়ে চলে গেছে: ইসি সানাউল্লাহ

নির্বাচন কমিশনার (ইসি) ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অব.) আবুল ফজল মো. সানাউল্লাহ বলেছেন, দেশে গুজব এখন শিল্পের পর্যায়ে চলে গেছে। দু-চারজন লোকের জন্য যাতে বাজে কোনো ঘটনা না ঘটে, সে জন্য সবাইকে সতর্ক থাকতে হবে।
শনিবার (৩১ জানুয়ারি) সকালে ভোলা জেলা প্রশাসক কার্যালয়ের সভাকক্ষে এক মতবিনিময় সভায় তিনি এ কথা বলেন।
ইসি বলেন, কোনো ঘটনা ঘটলে গুজব রোধে তাৎক্ষণিক সঠিক তথ্য গণমাধ্যমকে জানানোর জন্যও নির্দেশনা দেন।
সানাউল্লাহ বলেন, নির্বাচনে আচরণবিধি লঙ্ঘনে সব দলের সব প্রার্থীর জন্য সমান সুযোগ দিতে সংশ্লিষ্ট সবাইকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।
এ সময় ভোটের দিন ভোটকেন্দ্রে বয়স্ক, প্রতিবন্ধী ও নারীদের ভোটদানের ক্ষেত্রে আনসার ভিডিপি সদস্যসহ নির্বাচন-সংশ্লিষ্ট সবাইকে সহযোগিতার নির্দেশ দেন ইসি সানাউল্লাহ।
এ সময় জেলা রিটার্নিং কর্মকর্তা ও জেলা প্রশাসক ডা. শামীম রহমান, পুলিশ সুপার মো. শহিদুল্লাহ কাওছার ও কোস্ট গার্ডের জোনাল কমান্ডারসহ আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী সেল এবং ভিজিল্যান্স ও অবজারভেশন টিমের সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন।