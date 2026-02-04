ভোলায় কোস্ট গার্ডের অভিযান, আটক ২

ভোলায় অভিযান চালিয়ে মাদকসহ দুজনকে আটক করেছে কোস্ট গার্ড। গতকাল মঙ্গলবার (৩ ফেব্রুয়ারি) রাতে ভোলা সদর উপজেলার দক্ষিণ চরনোয়াবাদসংলগ্ন এলাকায় এই অভিযান চালানো হয়।
আটক ব্যক্তিরা হলেন সদর উপজেলার চরশিফলী গ্রামের আনসারের ছেলে কবির হোসেন (৫০) ও একই উপজেলার চরসামাইয়া গ্রামের কাঞ্চন মিজির ছেলে মো. সোলাইমান (২৮)।
কোস্ট গার্ড দক্ষিণ জোন মিডিয়া কর্মকর্তা মো. আবুল কাশেম আজ বুধবার (৪ ফেব্রুয়ারি) দুপুরে এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।
মো. আবুল কাশেম জানান, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে গতকাল রাত সাড়ে ৭টার দিকে কোস্ট গার্ড ভোলা সদর উপজেলার চরনোয়াবাদসংলগ্ন এলাকায় একটি বিশেষ অভিযান চালায়। অভিযান চলাকালে ওই এলাকায় তল্লাশি করে প্রায় ৫৯ হাজার টাকা মূল্যের ৩০ পিস ইয়াবা, ১ কেজি ১০০ গ্রাম গাঁজা, নগদ ৩ হাজার ৯৫০ টাকাসহ দুজনকে আটক করা হয়। তাঁরা মাদক কারবারির সঙ্গে জড়িত বলে জানায় কোস্ট গার্ড।
আবুল কাশেম আরও জানান, জব্দ করা আলামত ও আটক ব্যক্তিদের পরবর্তী আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। মাদকের ভয়াল থাবা থেকে তরুণ প্রজন্মকে রক্ষায় কোস্ট গার্ড ভবিষ্যতেও এ ধরনের অভিযান অব্যাহত রাখবে বলে জানান কোস্ট গার্ডের এ কর্মকর্তা।