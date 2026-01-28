হোম > সারা দেশ > ভোলা

সংঘর্ষ থামাতে গিয়ে অস্ত্র ও ইয়াবা উদ্ধার

বগুড়া প্রতিনিধি

উদ্ধার করা অস্ত্র ও মাদক। ছবি: আজকের পত্রিকা

বগুড়ায় দুই এলাকাবাসীর সংঘর্ষ থামাতে গিয়ে বিপুলসংখ্যক দেশীয় অস্ত্র ও মাদকদ্রব্য উদ্ধার করেছে পুলিশ। এ সময় মাদক কারবারে জড়িত থাকার অভিযোগে শিলা আক্তার নামের এক নারীকে আটক করা হয়। পুলিশ বলছে, বর্তমানে পরিস্থিতি তাদের নিয়ন্ত্রণে আছে।

বুধবার (২৮ জানুয়ারি) দুপুরে মাদক ব্যবসার নিয়ন্ত্রণ নিয়ে শহরের চকসূত্রাপুর এলাকায় হরিজন সম্প্রদায় ও চকসূত্রাপুর কসাইপাড়া এলাকাবাসীর মধ্যে এই সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। এ সময় উভয় পক্ষের মধ্যে পাল্টাপাল্টি ধাওয়া চলে।

এ ছাড়া হরিজনদের চারটি বাড়িতে হামলা ও ভাঙচুর চালানো হয়। পরে পুলিশ হযরত আলী বসির নামের এক ব্যক্তির বাড়িতে অভিযান চালায়। এ সময় তাঁর স্ত্রী শিলার কাছ থেকে ৩১০টি ইয়াবা উদ্ধার করা হয়। এ ছাড়া ওই বাড়িতে তল্লাশি চালিয়ে রামদা, চাপাতি, সামুরাই, চায়নিজ কুড়ালসহ ৯টি দেশীয় অস্ত্র, ১১টি বার্মিজ চাকু, ৮০টি নেশাদ্রব্য সিডিল বড়ি উদ্ধার করা হয়। এ ছাড়া মাদক বিক্রির টাকা ও একটি মোটরসাইকেল জব্দ করে পুলিশ।

বগুড়া জেলা গোয়েন্দা পুলিশের ইনচার্জ ইকবাল বাহার জানান, দুই পক্ষই মাদক কারবারি। মাদক কারবারের নিয়ন্ত্রণ ছাড়াও একটি বিয়ের অনুষ্ঠানের বিরোধ নিয়ে বুধবার সংঘর্ষের সূত্রপাত হয়। বর্তমানে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রয়েছে।

