বরিশাল-পটুয়াখালী মহাসড়ক অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধের হুঁশিয়ারি ববির শিক্ষার্থীদের

বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়ের (ববি) অবকাঠামোগত উন্নয়ন, আয়তন বৃদ্ধি এবং নিরাপদ পরিবহনব্যবস্থার দাবিতে শিক্ষার্থীরা দীর্ঘ ৩৪ দিন ধরে মানববন্ধন, গণস্বাক্ষর কর্মসূচি, মহাসড়ক অবরোধ করে আসছেন। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন (ইউসিসি) বা সংস্থাটির কোনো প্রতিনিধি এ বিষয়ে এখনো যোগাযোগ করেননি বলে অভিযোগ করেন শিক্ষার্থীরা।
আজ রোববার বিশ্ববিদ্যালয়ের নিচতলায় আন্দোলনরত শিক্ষার্থীরা সংবাদ সম্মেলন করে এসব কথা বলেন।
সংবাদ সম্মেলনে শিক্ষার্থীরা বলেন, আগামী ২৪ ঘণ্টার মধ্যে যদি ইউজিসির কোনো প্রতিনিধি যদি যোগাযোগ না করেন, তাহলে অনির্দিষ্টকালের জন্য বরিশাল-পটুয়াখালী মহাসড়ক বন্ধ করে দেওয়া হবে।
মহাসড়কটি বরিশালের সঙ্গে পটুয়াখালী, ভোলা ও বরগুনা—এই তিন জেলার যোগাযোগের মাধ্যম।
বক্তারা বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বিতীয় পর্যায়ের (ফেজ) অবকাঠামোগত উন্নয়নের জন্য যে সম্ভাব্যতা যাচাই (ফিজিবিলিটি টেস্ট) বাজেট পাস হয়েছে, তা উল্লেখিত ৯ মাসের পরিবর্তে ৩ মাসে শেষ করে জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটিতে (একনেক) বাজেট উত্থাপন করে দ্রুত পাস করতে হবে।
জমি অধিগ্রহণের কথা উল্লেখ করে সংবাদ সম্মেলনে বলা হয়, ক্যাম্পাসের আশপাশের এলাকা বসতবাড়িতে পূর্ণ হয়ে যাচ্ছে। পরে জমি অধিগ্রহণ করতে আরও জটিল প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে যেতে হবে। এ জন্য অতি দ্রুত সময়ের মধ্যে ১৫০ একর জমি ক্যাম্পাসের আশপাশ থেকে অধিগ্রহণ করার একটা যৌক্তিক পরিকল্পনাসহ প্রজ্ঞাপন জারি করতে হবে। এ ছাড়া যত দিন পর্যন্ত নিজস্ব পরিবহন কেনা না হবে, তত দিন বিআরটিসির পরিবহন দিয়ে শতভাগ পরিবহন নিশ্চিত করতে হবে।