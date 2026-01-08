হোম > সারা দেশ > বরিশাল

ব্যারিস্টার ফুয়াদ নির্বাচনে আর্থিক সহযোগিতা পেয়েছেন ৩৯ লাখ, ব্যয়সীমা ৩৩ লাখ

মুলাদী (বরিশাল) প্রতিনিধি

আসাদুজ্জামান ফুয়াদ। ছবি: সংগৃহীত

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বরিশাল-৩ (মুলাদী-বাবুগঞ্জ) আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন আমার বাংলাদেশ (এবি) পার্টির সাধারণ সম্পাদক ব্যারিস্টার আসাদুজ্জামান ফুয়াদ। তিনি নির্বাচনের খরচের জন্য আর্থিক সহযোগিতা চেয়ে ভোটার ও শুভাকাঙ্ক্ষীদের থেকে তিন দিনে ৩৯ লাখ ৬৬ হাজার ৫৫৬ টাকা পেয়েছেন।

গতকাল বুধবার রাতে ফুয়াদ তাঁর ফেসবুক পেজে এই তথ্য জানিয়েছেন। ভোটারের সংখ্যা হিসাবে এই আসনে তাঁর নির্বাচনী ব্যয়সীমা ৩৩ লাখ ২১ হাজার ১০ টাকা। দেশ ও বিদেশ থেকে যাঁরা টাকা পাঠিয়েছেন, তাঁদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন ব্যারিস্টার ফুয়াদ।

নির্বাচন কমিশন বা সরকারের অন্য যেকোনো আর্থিক রেগুলেটরি প্রতিষ্ঠান নিরীক্ষা করতে চাইলে সর্বাত্মক সহযোগিতা করা হবে বলে ঘোষণা দেন তিনি।

ব্যারিস্টার ফুয়াদ জানান, ৭ জানুয়ারি রাত পর্যন্ত তিনি বিকাশে ১৯ লাখ ২৩ হাজার ৫৫২ টাকা, নগদ মারফত ২ লাখ ৩৫ হাজার ৫৬ টাকা, ব্যাংক হিসাবে ১৮ লাখ ৭ হাজার ৯৪৮ টাকা পেয়েছেন। সব মিলিয়ে মোট অনুদান পেয়েছেন ৩৯ লাখ ৬৬ হাজার ৫৫৬ টাকা।

নির্বাচনে আর্থিক সহযোগিতা চেয়ে ব্যারিস্টার ফুয়াদের ভিডিও পোস্ট

ব্যারিস্টার ফুয়াদ আরও বলেন, তাঁর নির্বাচনী এলাকা মুলাদী ও বাবুগঞ্জ উপজেলায় ভোটারের সংখ্যা ৩ লাখ ৩২ হাজার ১০১ জন। নির্বাচন কমিশনের বিধিমালা অনুযায়ী জনপ্রতি ১০ টাকা হিসেবে খরচের সীমা ৩৩ লাখ ২১ হাজার ১০ টাকা। অতিরিক্ত অনুদানের ব্যাপারে নির্বাচন কমিশনের পরামর্শ মোতাবেক সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। স্বচ্ছতার স্বার্থে অনুদান-সংক্রান্ত কাগজপত্র নির্বাচনের দিন পর্যন্ত নিরীক্ষা করে প্রকাশ করা হবে এবং নির্বাচন কমিশনে জমা দেওয়া হবে। নির্বাচন কমিশন বা সরকারের অন্য যেকোনো আর্থিক নিয়ন্ত্রণকারী প্রতিষ্ঠান নিরীক্ষা করতে চাইলে সর্বাত্মক সহযোগিতা করা হবে।

২৫ ঘণ্টায় ২২ লাখ টাকা পেলেন ব্যারিস্টার ফুয়াদ

৪ জানুয়ারি রাত সাড়ে ৯টার দিকে নির্বাচনী খরচ মেটাতে ভোটার ও শুভাকাঙ্ক্ষীদের সহযোগিতা চেয়ে ভিডিও পোস্ট করেন ব্যারিস্টার আসাদুজ্জামান ফুয়াদ। প্রায় ৭২ ঘণ্টায় তাঁর ব্যয়সীমার অতিরিক্ত টাকা অনুদান পান তিনি।

