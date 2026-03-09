হোম > সারা দেশ > বরিশাল

বরিশাল থেকে ঝালকাঠিসহ ৬ রুটে ১০ ঘণ্টা পর বাস চলাচল শুরু

নিজস্ব প্রতিবেদক, বরিশাল

বরিশাল বাসস্ট্যান্ড। ছবি: আজকের পত্রিকা

বাসশ্রমিকদের মধ্যে দ্বন্দ্বে বরিশাল-ঝালকাঠিসহ ছয় রুটে ১০ ঘণ্টা বাস চলাচল বন্ধ ছিল। সমঝোতার মাধ্যমে আজ সোমবার বিকেল ৫টা থেকে ফের ওইসব রুটে যাত্রীবাহী বাস চলাচল শুরু হয়েছে। এর আগে ঝালকাঠি সমিতির দুই শ্রমিককে মারধরের জেরে আজ সকাল ৭টা থেকে চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। এতে দিনভর চরম দুর্ভোগে পড়তে হয় এই রুটের শত শত যাত্রীকে।

জানা গেছে, আজ সকাল থেকে নগরের রুপাতলীতে বাস পৌঁছায়নি। রুপাতলী বাস টার্মিনাল থেকেও কোনো বাস ছেড়ে না যাওয়ায় সাধারণ যাত্রীরা পড়েন চরম ভোগান্তিতে। আজ ঝালকাঠি শ্রমিক ইউনিয়নের সিদ্ধান্তে অভ্যন্তরীণ রুটে বাস চলাচল বন্ধ করে দেওয়া হয়।

দুপুরে বরিশাল নগরের রুপাতলী বাস টার্মিনাল ঘুরে দেখা গেছে, অনেক যাত্রী অপেক্ষমাণ রয়েছেন। বরিশাল থেকে মঠবাড়িয়া যাবেন আ. রহমান। কিন্তু বাস চলছে না। ভান্ডারিয়ার যাত্রী আসমা আক্তার জানান, বাবার বাড়ি যাচ্ছেন, কিন্তু বাস না পাওয়ায় কীভাবে যাবেন, তা বলতে পারছেন না।

ঝালকাঠি শ্রমিক ইউনিয়নের সাংগঠনিক সম্পাদক মো. মতিউর রহমান জানিয়েছেন, বরিশাল-পটুয়াখালী বাস মালিক সমিতির লোকজন গাড়ি প্রবেশ করলেই চাঁদা চান, রাত হলেই গাড়িতে বসে মাদক সেবন করেন। এর প্রতিবাদ করতে গেলে মারধরের শিকার হতে হয়।

গতকাল রোববার ঝালকাঠি সমিতির দুই শ্রমিককে মারধর করে আহত করেছেন রুপাতলী মালিক ও শ্রমিক সমিতির লোকজন। এর প্রতিবাদে আজ সকাল থেকে ঝালকাঠি শ্রমিক ইউনিয়ন কালিজিরা ব্রিজের আগে বরিশাল শহরের প্রবেশমুখে অস্থায়ী স্ট্যান্ড থেকে বাস পরিচালনা করছে।

এ ব্যাপারে বরিশাল-পটুয়াখালী বাস মালিক সমিতির আহ্বায়ক ও মহানগর বিএনপির সদস্যসচিব জিয়া উদ্দিন সিকদার বলেন, ঝালকাঠি বাসশ্রমকিদের দুজনকে টেম্পুশ্রমিকেরা মারধর করেছিলেন। এর জেরে ঝালকাঠি থেকে দিনভর বাস চলাচল বন্ধ ছিল।

এতে বরিশাল, ঝালকাঠি, পিরোজপুর, খুলনাসহ ছয়টি রুটে বাস চলাচল ব্যাহত হয়। তিনি বলেন, বিকেলে ঝালকাঠি বাসশ্রমিক ও বরিশালের নেতারা বসে এর সমাধান করেছেন। শ্রমিকদের ওপর হামলাকারীদের বিচার হবে। এর পরিপ্রেক্ষিতে বিকেল ৫টা থেকে বাস চলাচল অব্যাহত রয়েছে।

সম্পর্কিত

ঠিকাদারকে লাঠিসোঁটা নিয়ে ধাওয়া ববি ছাত্রদল কর্মীদের, সংবাদ সম্মেলনে অভিযোগ

বেতন-বোনাসের দাবিতে বিসিসির পরিচ্ছন্নতাকর্মীদের বিক্ষোভ

সরকার নানা ফন্দি আঁটছে সংস্কার বাস্তবায়ন না করার: নাহিদ

চেয়েছিলাম নির্বাচন, করা হলো ইঞ্জিনিয়ারিং: গোলাম পারওয়ার

বরিশালে হানিট্রাপ ও চাঁদাবাজির অভিযোগে নারীসহ গ্রেপ্তার ২

মেঘনায় মৎস্য অধিদপ্তরের অভিযানে হামলা, দুই জেলে আটক

গৌরনদীতে বাস-মাইক্রোবাস সংঘর্ষে নিহত ২, আহত ৩

বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়ের সড়ক নির্মাণকাজে চাঁদা দাবি, ছাত্রদল নেতাদের বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ

টিকটক করতে গিয়ে ফাঁস লেগে শিক্ষার্থীর মৃত্যু

ভ্যানভাড়া নিয়ে ছাত্রদল ও যুবদলের নেতা-কর্মীদের মারামারি, আহত ৪
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা