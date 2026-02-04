হোম > সারা দেশ > বরিশাল

বরিশালে জনসভায় যোগ দিলেন তারেক রহমান

নিজস্ব প্রতিবেদক, বরিশাল

বরিশাল স্টেডিয়ামে হেলিকপ্টার থেকে নামেন বিএনপির চেয়ারম্যান তারেক রহমান। ছবি: আজকের পত্রিকা

বরিশালে বিএনপির বিভাগীয় জনসভায় যোগ দিয়েছেন দলের চেয়ারম্যান তারেক রহমান। আজ বুধবার দুপুর ১২টা ২৫ মিনিটে বেলস পার্কের মাঠে জনসভায় পৌঁছান তিনি। সমাবেশস্থলে নেতা-কর্মী তাঁকে স্বাগত জানান।

এর আগে দুপুর ১২টার দিকে বরিশাল স্টেডিয়ামে তারেক রহমানকে বহনকারী হেলিকপ্টারটি নামে। সেখানে দলীয় নেতা-কর্মীরা তাঁকে স্বাগত জানান। তিনি সেখান থেকে বেলস পার্কের মাঠে জনসভায় যান।

আজ বেলা ১১টা থেকে মঞ্চে নেতারা বক্তব্য শুরু করেছেন। সমাবেশে বক্তব্য দিয়েছেন প্রশিক্ষণবিষয়ক সম্পাদক এ বি এম মোশাররফ হোসেন, ধর্মবিষয়ক সস্পাদক রফিকুল ইসলাম জামাল, যুবদল কেন্দ্রীয় সভাপতি আব্দুল মোনয়েম মুন্না। সমাবেশে উপস্থিত রয়েছেন বিএনপির চেয়ারম্যানের উপদেষ্টা মজিবর রহমান সরওয়ার, জহির উদ্দিন স্বপন, ভাইস চেয়ারম্যান আলতাফ হোসেন চৌধুরী, গণঅধিকার পরিষদের সভাপতি নুরুল হক নুর, কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক বিলকিস জাহান শিরিন, সাংগঠনিক সম্পাদক আকন কুদ্দুসুর রহমান প্রমুখ।

