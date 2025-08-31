পবিপ্রবির ১৪ কর্মকর্তার নিয়োগে অনিয়মের অভিযোগ, তদন্তে দুদক

পটুয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের (পবিপ্রবি) ১৪ কর্মকর্তার নিয়োগে অনিয়মের অভিযোগে তদন্ত শুরু করেছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)। এ বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের কাছে নিয়োগ-সংক্রান্ত যাবতীয় নথিপত্র চেয়েছে সংস্থাটি। ৪ সেপ্টেম্বরের মধ্যে সংশ্লিষ্ট সব কাগজপত্র জমা দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।
দুদকের পটুয়াখালী সমন্বিত জেলা কার্যালয়ের উপপরিচালক তানভীর আহমেদকে তদন্ত কর্মকর্তা হিসেবে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার বরাবর পাঠানো চিঠিতে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি, প্রশাসনিক অনুমোদন, বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের (ইউজিসি) ছাড়পত্র, আবেদনকারীদের তালিকা ও বাছাই/নির্বাচনী কমিটির তালিকা জমা দিতে বলা হয়েছে।
যেসব কর্মকর্তার নিয়োগপত্র চাওয়া হয়েছে তাঁরা হলেন ডেপুটি রেজিস্ট্রার তাজবির হোসেন সুমন, সহকারী রেজিস্ট্রার এ্যানি চক্রবর্তী, উপপরিচালক বেল্লাল হোসেন, সহকারী পরিচালক রাশেদুল করিম, সহকারী পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক তুহিন সিকদার, উপপরিচালক রাজিব মিয়া, প্রকিউরমেন্ট কর্মকর্তা মশিউর রহমান, ডেপুটি লাইব্রেরিয়ান ইলিয়াছ, ডেভেলপমেন্ট কর্মকর্তা মেহেদী হাসান, সহকারী পরিচালক নাদিমুজ্জামান, ডকুমেন্টেশন কর্মকর্তা আখিনুর বেগম, সহকারী পরিচালক আবু সায়েম, টেকনিক্যাল কর্মকর্তা মাধব চন্দ্র দাস ও উপপরিচালক (অডিট) মনিরুজ্জামান খান।
দুদকের তদন্ত কর্মকর্তা উপপরিচালক তানভীর আহমেদ বর্তমানে ঢাকায় প্রশিক্ষণে থাকায় তাঁর মন্তব্য নেওয়া সম্ভব হয়নি। এ বিষয়ে জানতে চাইলে বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার মো. ইকতিয়ার উদ্দিন বলেন, ‘দুদকের অনুরোধ অনুযায়ী নথি প্রস্তুত করা হচ্ছে। তবে একসঙ্গে অনেক তথ্য চাওয়া হয়েছে, এ জন্য আমরা কিছুটা সময় বাড়ানোর আবেদন করেছি।’