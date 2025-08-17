বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়ে (ববি) র্যাগিং ও বুলিংবিরোধী মানববন্ধন ও সমাবেশ করেছেন শিক্ষার্থীরা। সোচ্চার টর্চার ওয়াচ ডট বাংলাদেশ ববি শাখার উদ্যোগে আজ রোববার এ কর্মসূচি পালন করা হয়।
মানববন্ধন পূর্ব সমাবেশে বক্তারা বলেন, ‘আমরা নিরাপদ ক্যাম্পাস চাই। যেখানে শিক্ষার্থীরা নির্ভয়ে লেখাপাড়া করবে। আমাদের আহ্বান ভালো ছাত্র হওয়ার আগে ভালো মানুষ হতে হবে। তাহলেই ক্যাম্পাসে র্যাগিং ও বুলিং হবে না। ছাত্র-ছাত্রীরা প্রথম বর্ষে ভর্তি হয়ে শেষ বর্ষে নিরাপদে বাড়ি ফিরবে।
সোচ্চার টর্চার ওয়াচ ডট বাংলাদেশের বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয় শাখার প্রেসিডেন্ট মুকুল আহমেদের সভাপতিত্বে সমাবেশে আরও বক্তব্য দেন ববি শিক্ষার্থী হাফেজ জাহিদ হাসান, তামিম ইকবাল রাজু, ফোরকান আলী ও মো. মুসা প্রমুখ।
সংগঠনের প্রেসিডেন্ট মুকুল আহমেদ বলেন, ‘আমি নিজেও এ ক্যাম্পাসে নির্যাতনের শিকার হয়েছি।’