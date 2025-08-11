হোম > সারা দেশ > বরিশাল

চাঁদাবাজি মামলায় ছাত্রদল নেতাসহ তিনজন কারাগারে

নেছারাবাদ (পিরোজপুর) প্রতিনিধি 

নেছারাবাদ উপজেলা ছাত্রদলের যুগ্ম আহ্বায়ক মো. ইমরান খন্দকার। ছবি: সংগৃহীত

পিরোজপুরের নেছারাবাদে এক স্কুলশিক্ষকের দায়ের করা চাঁদাবাজি মামলায় উপজেলা ছাত্রদলের যুগ্ম আহ্বায়ক মো. ইমরান খন্দকারসহ তিনজনকে কারাগারে পাঠিয়েছেন আদালত। রোববার দুপুরে আদালতে হাজির হয়ে জামিনের আবেদন করলে বিচারক জামিন নামঞ্জুর করে ইমরান খন্দকার, তাঁর ভাই মো. ইকরাম খন্দকার ও শেখ রাহাত হোসেনকে কারাগারে পাঠানোর আদেশ দেন। মামলার অপর আসামি মিজান খন্দকার জামিনে রয়েছেন।

গত ১৮ জুন কুহুদাসকাঠি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক মো. গোলাম কিবরিয়া বাদী হয়ে নেছারাবাদ থানায় মামলাটি করেন। মামলার এজাহারে বলা হয়, আসামিরা দীর্ঘদিন ধরে চাঁদাবাজি, জমি দখল ও মাদক কারবারের সঙ্গে জড়িত। গত ১৮ এপ্রিল রাতে তাঁরা শিক্ষক গোলাম কিবরিয়ার পথরোধ করে পাঁচ লাখ টাকা চাঁদা দাবি করেন। চাঁদা না দেওয়ায় তাঁর জমির গাছ কেটে দখলের চেষ্টা করেন এবং গত শুক্রবার জুমার নামাজে যাওয়ার পথে তাঁকে আটকে এতিমখানার জন্য রাখা ৩০ হাজার টাকা ছিনিয়ে নিয়ে মারধর করেন।

অভিযোগ প্রসঙ্গে পিরোজপুর জেলা ছাত্রদলের সাধারণ সম্পাদক মো. মাহমুদ হাসান শাহীন বলেন, ‘বিষয়টি যতটুকু জানি, এটা পারিবারিক বিরোধ থেকে হয়েছে। এ ক্ষেত্রে ব্যক্তির দায় সংগঠন নেবে না।’

সম্পর্কিত

পবিপ্রবিতে দুই কর্মকর্তার বিরুদ্ধে আড়াই কোটি টাকা আত্মসাতের অভিযোগ

পটুয়াখালীতে সাংবাদিককে দেখে নেওয়ার হুমকি মহিলা দলের সভানেত্রীর

দেশে দুধ উৎপাদনে ঘাটতি রয়েছে: বরিশালে প্রাণিসম্পদ উপদেষ্টা

রাজনৈতিক ছত্রচ্ছায়ায় বালু উত্তোলন, হুমকিতে বাড়িঘর-আবাদি জমি

এসএসসির পুনর্নিরীক্ষণের ফল: বরিশাল বোর্ডে ফেল থেকে পাস করেছে ২৬ জন

বিদ্যুতায়িত হয়ে প্রাণ গেল মামার, ভাগনে আহত

বরিশালে ছাত্র-জনতার পাল্টা অবরোধ বাসশ্রমিকদের

বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়ে উন্নয়ন প্রকল্পের পিডি করতে উপাচার্যকে চাপ

নবজাতককে জিম্মি করে ডাকাতের হুমকি—‘ব্যাংক থেকে আনা টাকা কোথায়’

সাড়ে ৭২ লাখ টাকার জাল-মাছ জব্দ
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা