ইলিশ রক্ষার অভিযানে আবারও জেলেদের হামলা, মৎস্য কর্মকর্তাসহ আহত ১৫

নিজস্ব প্রতিবেদক, বরিশাল ও মুলাদী প্রতিনিধি

বরিশালের হিজলায় আজ রোববার বিকেলে মেঘনা নদীতে মৎস্য অধিদপ্তরের অভিযানকারী দলের ওপর হামলা চালান জেলেরা। ছবি: সংগৃহীত

বরিশালে নিষেধাজ্ঞা উপেক্ষা করে মা ইলিশ শিকার করা জেলেরা আবারও মৎস্য অধিদপ্তরের অভিযানকারী দলের ওপর হামলা চালিয়েছেন। এতে হিজলা উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা মো. আলমসহ অন্তত ১৫ জন আহত হন।

আজ রোববার বিকেলে হিজলার ধুলখোলা ইউনিয়নসংলগ্ন মেঘনায় হামলার ঘটনা ঘটে। এ সময় কোস্ট গার্ডের সদস্যরা আটটি ফাঁকা গুলি করে ফিরে আসেন।

বরিশাল জেলা মৎস্য কর্মকর্তা রিপন কান্তি ঘোষ আজকের পত্রিকাকে জানান, তাঁর নেতৃত্বে দুটি স্পিডবোটে আজ বেলা ৩টার দিকে ধুলখোলা ইউনিয়নসংলগ্ন মেঘনায় অভিযান চালান। এ সময় জেলেদের ২০টি ট্রলার অভিযানকারী দলকে ঘিরে ফেলে। প্রতিটি ট্রলারে কমপক্ষে ২০ জন ছিলেন। তাঁদের সবার হাতে লাঠিসোঁটা ছিল। জেলেরা এলোপাতাড়ি ইটপাটকেল নিক্ষেপ করলে অভিযানে অংশ নেওয়া উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তাসহ অন্তত ১৫ জন আহত হন। এ সময় আত্মরক্ষার্থে কোস্ট গার্ড আটটি ফাঁকা গুলি করে ফিরে আসে। আহতরা হিজলা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে প্রাথমিক চিকিৎসা নিয়েছেন।

ইলিশ শিকারিদের হামলা, ফাঁকা গুলি ছুড়ে ফিরে এলেন অভিযানকারীরা

এর আগে গতকাল শনিবার বিকেল সাড়ে ৫টার দিকে বরিশাল ও মেহেন্দীগঞ্জের জাঙ্গালিয়া ইউনিয়নসংলগ্ন কালাবদর নদে অভিযানকারী দলের ওপর জেলেরা হামলা চালান। সেখানেও ২০টি ফাঁকা গুলি করে অভিযানকারীরা ফিরে আসেন।

