বরিশাল-৩ আসনের বিএনপি প্রার্থী জয়নুলের সহযোগী আইনজীবীকে মারধর

বরিশাল-৩ (বাবুগঞ্জ-মুলাদী) আসনের সংসদ সদস্য (এমপি) প্রার্থী বিএনপির ভাইস চেয়ারম্যান অ্যাডভোকেট জয়নুল আবেদিনের সহযোগী (জুনিয়র) জাতীয়তাবাদী আইনজীবী সমিতির কেন্দ্রীয় সদস্য অ্যাডভোকেট রায়হান মারধরের শিকার হয়েছেন। গতকাল বুধবার রাতে বরিশাল নগরের সিঅ্যান্ডবি রোডে জয়নুল আবেদিনের বাসভবনে এ ঘটনা ঘটে। রায়হান বিএনপি নেতা জয়নুলের ঘনিষ্ঠ সহচর।
যুবদল ও ছাত্রদলের কিছু কর্মী তাঁকে মারধর করেন বলে অভিযোগ উঠেছে। জাতীয় নির্বাচনকে কেন্দ্র করে যুবদলের এক শীর্ষ নেতাকে নিয়ে মন্তব্যের জেরে এ ঘটনা ঘটেছে বলে দলীয় সূত্রে জানা গেছে।
প্রত্যক্ষদর্শী সূত্রে জানা গেছে, গতকাল রাতে যুবদল ও ছাত্রদলের কিছু কর্মী ওই বাসায় গিয়ে রায়হানের ওপর চড়াও হন। তাঁরা তাঁকে কিলঘুষি, চড়থাপ্পড় মারেন। তখন বাবুগঞ্জের নেতা-কর্মীরা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনেন। পরে জয়নুল আবেদিন এ নিয়ে রাতেই দুই পক্ষের সঙ্গে কথা বলে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন বলে প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন।
এ বিষয়ে অ্যাডভোকেট রায়হান বলেন, টুকটাক ভুল-বোঝাবুঝিতে এ ঘটনা ঘটেছিল। এটা নিজেদের মধ্যে হয়েছে। এর বেশি তিনি আর কিছু বলতে চাননি।
তবে প্রত্যক্ষদর্শী এক যুবদল নেতা নাম প্রকাশ না করার শর্তে বলেন, যুবদলের সিনিয়র এক নেতার স্বজন বরিশাল-৩ আসনের প্রার্থী। বিএনপির প্রার্থী অ্যাডভোকেট জয়নুল আবেদিন মনোনয়ন দাখিলের দিন জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে অ্যাডভোকেট রায়হান ওই যুবদল নেতাকে দেখে মন্তব্য করেছিলেন। এতে রায়হানের ওপর ক্ষুব্ধ হয়ে ওই যুবদল নেতার অনুসারীরা গতকাল রাতে হামলা চালান।
ঘটনার সময়ে থাকা বরিশাল কোতোয়ালি ছাত্রদলের সদস্যসচিব আল আমিন বলেন, ‘জয়নাল স্যারের নথুল্লাবাদের বাসার কাছেই আমার বাসা। শুনেছি সেখানে বুধবার রাতে ঝামেলা হয়েছে। কিন্তু এর সঙ্গে আমরা জড়িত নই।’
ঘটনাস্থলে থাকা বাবুগঞ্জ উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক ওহিদুল ইসলাম প্রিন্স বলেন, ‘নির্বাচন তো, তাই এ বিষয়ে আমি কোনো মন্তব্য করতে চাই না।’
এ ব্যাপারে বরিশাল জেলা দক্ষিণ যুবদলের সাধারণ সম্পাদক এ এইচ এম তছলিম উদ্দিন বলেন, জয়নুল আবেদিনের বাসায় ছাত্রদল, যুবদলের কিছু নেতা-কর্মী দেখা করতে গিয়েছিলেন। ওই সময় হয়তো তাঁদের ঢুকতে না দেওয়াকে কেন্দ্র করে ধাক্কাধাক্কি, কথা-কাটাকাটি হয়েছে। তিনিও সেখানে ছিলেন। পরে ওই ঘটনা মীমাংসা করে দেওয়া হয়েছে।