বরিশালে আইনজীবীদের আদালত বর্জন, দুর্ভোগ

নিজস্ব প্রতিবেদক, বরিশাল

বরিশাল জেলা আইনজীবী সমিতির সভাপতি সাদিকুর রহমান লিঙ্কনকে গ্রেপ্তারের প্রতিবাদে আইনজীবীদের আদালত বর্জন কর্মসূচি চলছে। আজ বৃহস্পতিবার সকাল থেকে আদালত চত্বরে আইনজীবীরা বিক্ষোভ করেন। এতে বিচারপ্রার্থীরা ভোগান্তিতে পড়েছেন।

এর আগে গত সোমবার জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট তালুকদার মোহাম্মদ ইউনুসকে জামিন দেন অতিরিক্ত চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আদালতের বিচারক। এ ঘটনাকে কেন্দ্র করে পরদিন মঙ্গলবার আইনজীবী সমিতির সভাপতি আদালত চলাকালীন এজলাসে হট্টগোল ও ভাঙচুর চালান।

এ নিয়ে গতকাল বুধবার দ্রুত বিচার আইনে আইনজীবী সমিতির সভাপতিকে প্রধান আসামি করে ২০ জনের বিরুদ্ধে কোতোয়ালি থানায় মামলা করেন বেঞ্চ সহকারী। পরে আইনজীবী সাদিকুর রহমান লিঙ্কনকে আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠায় পুলিশ।

এ ঘটনার প্রতিবাদে আজ জেলা আইনজীবী সমিতি আদালত বর্জনের ঘোষণা দেয়। তবে মামলার তারিখ থাকায় অনেক বিচারপ্রার্থী কোর্টে এসে বিপাকে পড়েন।

এ বিষয়ে বরিশাল জেলা জজ আদালতের অতিরিক্ত পাবলিক প্রসিকিউটর এইচ এম আনিচুর রহমান বলেন, ‘জনভোগান্তি হোক এটা চায়নি আইনজীবী সমিতি। তবে চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আদালতের বিচারকের অন্যায়ের প্রতিবাদে বাধ্য হয়ে আদালত বর্জনের কর্মসূচি দিয়েছেন। যা চলমান থাকবে।’

