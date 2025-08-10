হোম > সারা দেশ > বরিশাল

এসএসসির পুনর্নিরীক্ষণের ফল: বরিশাল বোর্ডে ফেল থেকে পাস করেছে ২৬ জন

নিজস্ব প্রতিবেদক, বরিশাল

বরিশাল শিক্ষা বোর্ড। ছবি: ফাইল ছবি

এসএসসির পুনর্নিরীক্ষণের ফলাফলে বরিশাল শিক্ষা বোর্ডে এ বছর ফেল থেকে পাস করেছে ২৬ জন পরীক্ষার্থী। জিপিএ-৫ বেড়েছে ২৬টি। আজ রোববার শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান প্রফেসর মো. ইউনুস আলী সিদ্দিকী এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

বোর্ডের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রকের দপ্তর সূত্রে জানা গেছে, এবার পুনর্নিরীক্ষণে আবেদন পড়েছে ৩৮ হজার ৪৩৭টি। আবেদনকারী ছিল ১৩ হাজার ২৬৪ জন। এর মধ্যে ২৭৬ জন শিক্ষার্থীর গ্রেড পরিবর্তন হয়েছে। পুনর্নিরীক্ষণে ফেল থেকে পাস করেছে ২৬ জন পরীক্ষার্থী এবং জিপিএ-৫ বেড়েছে ২৬টি।

এ প্রসঙ্গে বোর্ড চেয়ারম্যান ইউনুস আলী সিদ্দিকী আজকের পত্রিকাকে বলেন, গত বছরের তুলনায় এবার আবেদন পড়েছে প্রায় ১৬ হাজার বেশি। গত বছর আবেদন পড়েছিল প্রায় ২২ হাজার। সে অনুযায়ী পুনর্নিরীক্ষণের ফলে খুব বেশি পরিবর্তন আসেনি। যদিও তারা দক্ষ পরীক্ষক নিয়োগ দিয়ে খাতা নিখুঁতভাবে পর্যালোচনা করিয়েছেন।

প্রসঙ্গত, গত ১০ জুলাই প্রকাশিত এসএসসির ফলাফলে বরিশাল শিক্ষা বোর্ডে পাসের হার ছিল ৫৬ দশমিক ৩৮ শতাংশ। এর মধ্যে জিপিএ-৫ পেয়েছিল ৩ হাজার ১১৪ শিক্ষার্থী।

