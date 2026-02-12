বরিশালে জামায়াত নেতার বাসভবন থেকে আটকের অভিযোগ, ৪ সহকারী প্রিসাইডিং কর্মকর্তাকে অব্যাহতি

বরিশাল-৩ আসনের বাবুগঞ্জের বীরশ্রেষ্ঠ জাহাঙ্গীরনগর ইউনিয়নের ২ নম্বর ওয়ার্ডের বারকানি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ভোটকেন্দ্রের চার সহকারী প্রিসাইডিং কর্মকর্তাকে দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে। স্থানীয় বাসিন্দাদের দাবি, মধ্যরাতে এই চারজনকে ইউনিয়ন জামাতের সেক্রেটারির বাসভবন থেকে আটক করে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) আসমা উল হুসনার কাছে হস্তান্তর করেন তাঁরা। পরে ইউএনও তাঁদের দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দিয়ে হেফাজতে নেন।
বরখাস্ত সহকারী প্রিসাইডিং কর্মকর্তারা হচ্ছেন মো. সাব্বির হোসেন, মোহাম্মদ কবির হোসেন, মোহাম্মদ সাখাওয়াত হোসেন ও হাবিবুর রহমান।
বাবুগঞ্জ উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা এবং ওই কেন্দ্রের প্রিসাইডিং কর্মকর্তা মো. আব্দুর রউফ বলেন, রাতে চারজন সহকারী প্রিসাইডিং কর্মকর্তা আমার অনুমতি না নিয়ে কেন্দ্রের বাইরে যান। তখন স্থানীয় বাসিন্দারা তাঁদের আটক করে প্রশাসনকে খবর দেন। প্রশাসন তাদের জিম্মায় নিয়ে দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দেন।
স্থানীয় বাসিন্দা আবদুস সালাম বলেন, ‘বুধবার দিবাগত রাত দেড়টার দিকে ইউনিয়ন জামায়াতে ইসলামীর সেক্রেটারি মো. রাসেদ ব্যাপারীর বসতঘরে গোপন বৈঠক চলার সময় বারকানি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ভোটকেন্দ্রের চারজন সহকারী প্রিসাইডিং কর্মকর্তাকে আটক করে ইউএনওর কাছে হস্তান্তর করি।’
ইউএনও আসমা উল হুসনা বলেন, ‘ওই চারজন সহকারী প্রিসাইডিং কর্মকর্তা কেন্দ্রের দায়িত্বরত প্রিসাইডিং কর্মকর্তার অনুমতি না নিয়ে কেন্দ্রের বাইরে বের হয়েছেন এবং অন্যত্র রাতযাপনের উদ্দেশ্যে গেছেন। সেখান থেকে স্থানীয় লোকজন তাঁদের আটক করে। এরপর আমরা তাঁদের হেফাজতে নিয়েছি এবং ওই কেন্দ্রের দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দিয়েছি। কেন্দ্রটিতে নতুন চারজন সহকারী প্রিসাইডিং কর্মকর্তা নিয়োগ দেওয়া হয়েছে।’