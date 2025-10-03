হোম > সারা দেশ > বান্দরবান

লামায় নিখোঁজ পর্যটকের লাশ উদ্ধার

বান্দরবান প্রতিনিধি

পর্যটক সোহান। ছবি: সংগৃহীত

বান্দরবানের লামা উপজেলার মাতামুহুরি নদীতে ডুবে নিখোঁজ হওয়া পর্যটক সোহানের (২৭) লাশ উদ্ধার হয়েছে। নিখোঁজের ২২ ঘণ্টা পর শুক্রবার বেলা ১১টায় ঘটনাস্থলের প্রায় ৪০ ফুট পানির নিচ থেকে সোহানের লাশ উদ্ধার করা হয়। সোহান ঢাকা জেলার মিরপুরের ইউসিবি চত্বর এলাকার বাসিন্দা আবু হান্নান সরকারের ছেলে।

পুলিশ সূত্রে জানা যায়, মো. সোহান ও তাঁর বন্ধু মো. শাকিল ঢাকা থেকে গত বৃহস্পতিবার সকালে উপজেলার ফাঁসিয়াখালী ইউনিয়নের মিনঝিরি সাদা পাথর এলাকায় হোয়াইট পিক স্টেশন রিসোর্টে ওঠেন। পরে দুপুর দেড়টার দিকে তারা উভয়ে রিসোর্টের পাশের মাতামুহুরী নদীতে গোসল করতে নামেন। এ সময় শাকিল গোসল সেরে কূলে উঠতে পারলেও নদীর পানির স্রোতের টানে ডুবে যান সোহান। ফায়ার সার্ভিসের ডুবুরি দল শুক্রবার বেলা ১১টায় ঘটনাস্থলের প্রায় ৪০ ফুট পানির নিচ থেকে সোহানের লাশ উদ্ধার করে।

এ সময় লামা থানার ওসি তোফাজ্জল হোসেন, নিহতের স্বজন ও লামা পর্যটন মালিক সমিতির নেতারা উপস্থিত ছিলেন।

এ বিষয়ে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের লামা স্টেশন সাব অফিসার মো. আব্দুল্লাহ জানান, মাতামুহুরী নদী থেকে পর্যটক সোহানের লাশ শুক্রবার বেলা ১১টায় উদ্ধার করা হয়েছে, আইনি প্রক্রিয়া শেষে পুলিশ লাশ পরিবারকে বুঝিয়ে দেবে।

