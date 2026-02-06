হোম > সারা দেশ > বাগেরহাট

বাগেরহাটে চাঁদা না পেয়ে সাবেক ইউপি সদস্যকে কুপিয়ে জখম

বাগেরহাট প্রতিনিধি

প্রতীকী ছবি

বাগেরহাটের কচুয়া উপজেলায় চাঁদা না দেওয়ায় মো. আলম হোসেন (৬২) নামের এক সাবেক ইউপি সদস্যকে মারধর ও কুপিয়ে জখম করার অভিযোগ উঠেছে। আজ শুক্রবার বেলা সাড়ে ১১টার দিকে কচুয়া উপজেলার ফুলতলা গ্রামে এ ঘটনা ঘটে।

আলম কচুয়া উপজেলার গোপালপুর ইউনিয়ন পরিষদের ৭ নম্বর ওয়ার্ডের সদস্য ছিলেন।

উপজেলার ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতালে চিকিৎসাধীন আলম হোসেন বলেন, শ্রমিক দলের নেতা জামাল শেখ তাঁর কাছে ১ লাখ টাকা চাঁদা দাবি করেছেন। টাকা দিতে রাজি না হওয়ায় তাঁকে বিভিন্ন সময় হুমকি ও ভয়ভীতি দেখানো হয়। শুক্রবার সকালে তিনি বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে থাকা অবস্থায় হঠাৎ করে জামাল শেখ লোকজন নিয়ে এসে তাঁর ওপর হামলা করেন। এ ঘটনায় তাঁর হাত ও পায়ে গুরুতর জখম হয়।

চাঁদা দাবির অভিযোগ অস্বীকার করে গোপালপুর ইউনিয়ন শ্রমিক দলের নেতা জামাল শেখ বলেন, ‘আলম আওয়ামী লীগের লোক ছিলেন। সকালে ধানের শীষের মিছিল নিয়ে আসছিলাম। অনেক লোক দেখে ভয়ে দৌড়ে পালাতে গিয়ে আহত হন আলম।’

কচুয়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. শফিকুল ইসলাম বলেন, আলমের পরিবারের লোকজন থানায় এসে মারধরের বিষয়টি জানিয়েছেন। এজাহার দিলে প্রয়োজনীয় আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

