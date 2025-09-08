হোম > সারা দেশ > বাগেরহাট

ফকিরহাট ও শরণখোলায় হরতাল-অবরোধ চলছে

শরণখোলা সংবাদদাতা

ফকিরহাটে দূরপাল্লার যানবাহন চলাচল বন্ধ রয়েছে। কাটাখালী চত্বর এলাকায় তোলা। ছবি: আজকের পত্রিকা

বাগেরহাটে চারটি সংসদীয় আসন পুনর্বহালের দাবিতে আজ সোমবার ফকিরহাট ও শরণখোলায় সর্বাত্মক হরতাল ও অবরোধ চলছে। উপজেলা দুটিতে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতা-কর্মীরা বিক্ষোভ, সমাবেশ ও মিছিল করছেন।

আজ সকালে হরতাল সমর্থনকারীরা ফকিরহাট উপজেলা নির্বাচন অফিসের প্রধান ফটকে তালা ঝুলিয়ে দেন। সকাল থেকে ফকিরহাটে বিশ্বরোড় মোড়, কাটাখালী চত্বরসহ বিভিন্ন স্থান ঘুরে দেখা গেছে, দূরপাল্লার বাস চলাচল সম্পূর্ণ বন্ধ রয়েছে। তবে গ্রামীণ এলাকাগুলোয় কিছুসংখ্যক ব্যাটারিচালিত ইজিবাইক ও ভ্যান চলাচল করছে। হরতালের কারণে উপজেলার সব দোকানপাটও বন্ধ রয়েছে। কিছু ফার্মেসির দোকান খোলা রয়েছে। গুরুত্বপূর্ণ স্থানগুলোতে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর উপস্থিতি ছিল চোখে পড়ার মতো।

শরণখোলায় দোকাপাট বন্ধ রয়েছে। রাস্তায় টায়ার জ্বালিয়ে দেওয়া হয়। রায়েন্দা বাজার শেরেবাংলা রোডে তোলা। ছবি: আজকের পত্রিকা

শরণখোলায় হরতালের সমর্থনে উপজেলা সদর রায়েন্দা বাজারের দোকানপাট ও স্কুল-কলেজ বন্ধ রয়েছে। দূরপাল্লার যানবাহন চলছে না। সকাল থেকে উপজেলার বিভিন্ন স্থানে বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ করছেন বিএনপি, জামায়াত, ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ, এনসিপিসহ বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতা-কর্মীরা।

বাগেরহাটে ৪টি আসন পুনর্বহালের দাবিতে চলছে হরতাল, জেলা নির্বাচন অফিসে তালা
