পুলিশকে ধাক্কা দিয়ে হাজতখানা থেকে পালিয়ে গেল আসামি

বাগেরহাটের শরণখোলা থানার হাজতখানা থেকে এক আসামি পালিয়ে যাওয়ার ঘটনা ঘটেছে। আজ শনিবার (৪ অক্টোবর) সকালে এ ঘটনা ঘটে।
জেলার পুলিশ সুপার (এসপি) আসাদুজ্জামান বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।
এসপি জানান, মাদক মামলায় আটক বাইজীদ নামের এক যুবক টয়লেটে যাওয়ার অজুহাতে দায়িত্বে থাকা পুলিশকে ধাক্কা মেরে পালিয়ে যান। এ ঘটনায় কোনো প্রকার অবহেলা পাওয়া গেলে তদন্ত সাপেক্ষে দায়িত্বরত পুলিশ সদস্যের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
থানা সূত্রে জানা গেছে, গতকাল শুক্রবার (৩ অক্টোবর) বিকেলে উপজেলার নলবুনিয়া এলাকার বাসিন্দা সিরাজুল ইসলামের ছেলে বাইজীদকে (২০) মাদকসহ স্থানীয়রা আটক করে পুলিশে দেয়। পরে মামলা দিয়ে তাঁকে থানাহাজতে রাখা হয়।
শরণখোলা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শহীদুল্লাহ জানান, পলাতক আসামি বাইজীদের বিরুদ্ধে একাধিক মাদক মামলা রয়েছে। তাঁকে গ্রেপ্তারে পুলিশের অভিযান অব্যাহত রয়েছে।