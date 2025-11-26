হোম > সারা দেশ > বাগেরহাট

মোংলায় ৩২ কেজি হরিণের মাংসসহ শিকারি আটক

 মোংলা (বাগেরহাট) প্রতিনিধি

কোস্ট গার্ড ও পুলিশের অভিযানে আটক ব্যক্তি। ছবি: আজকের পত্রিকা

বাগেরহাটের মোংলায় ৩২ কেজি হরিণের মাংস, মাথা, পা, ফাঁদসহ এক শিকারিকে আটক করা হয়েছে। আজ বুধবার (২৬ নভেম্বর) দুপুরে কোস্ট গার্ডের মিডিয়া কর্মকর্তা লেফটেন্যান্ট কমান্ডার সিয়াম-উল-হক এই তথ্য নিশ্চিত করেন।

কোস্ট গার্ড কর্মকর্তা বলেন, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে গতকাল মঙ্গলবার দিবাগত রাত ১টায় কোস্ট গার্ড ও পুলিশের সমন্বয়ে মোংলা উপজেলার কানাইনগর এলাকায় যৌথ অভিযান পরিচালনা করা হয়। অভিযানে ৩২ কেজি হরিণের মাংস, ২টি মাথা, ৮টি পা এবং প্রায় ২ হাজার মিটার হরিণ শিকারের ফাঁদসহ এক শিকারিকে আটক করা হয়। আটক ব্যক্তির নাম রব শেখ। জব্দ হরিণের মাংস, মাথা, পা, শিকারের ফাঁদসহ আটক ব্যক্তিকে আজ দুপুরে মোংলা থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে।

