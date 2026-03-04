হোম > শিল্প-সাহিত্য > কবিতা

পৃথিবীর একটি গল্প

রইস মনরম

রইস মনরম

নীল সাগরের বুক।

সবুজ সুরম্য, আহা কী সুন্দর ছোট্ট একটি দ্বীপ! প্রকৃতির সেকী অনুপম আয়োজন।

এর ভিতরে এ কোন স্বর্গ গড়ে তুলেছে মানুষ!

না কি দেবতা!

না কি দানব!

না কি স্বয়ং ঈশ্বর!

কী সৌভাগ্য! একদল মেয়ে শিশু কিশোরী দেখতে পেয়েছিলো এই দ্বীপে

পৃথিবীর ক্ষমতাবান দেবতাদের মুখ।

হ্যাঁ, দেখতে পেয়েছিলো সুদৃশ্য এক ব্ল্যাকহোল!

’এপস্টিন ফাইল’ এখন কী অবলীলায় হয়ে যায় আমেরিকা ইসরাইলের ড্রোন, মিসাইল!

খাবলে খুবলে ধরে দূরপ্রাচ্যে শিশু কিশোরীদের বুক।

এখানে সবুজ অরণ্য, সীতাকুণ্ডের জ্বলন্ত কুন্ড থেকে তোমার আমার দিকে হাত বাড়িয়ে উঠে আসছে গলাকাটা পরী! রক্ত লাল শিশু জান্নাতুল ইরা!

সম্পর্কিত

মাতৃভাষা দিবসে বাংলা একাডেমিতে কবিতাপাঠ ও স্মারক বক্তৃতা

তৌহিদুল হকের গুচ্ছ কবিতা

‘পঞ্চাশ বছর ধরে লিখছি, কিন্তু আমি ব্যর্থ’, স্বেচ্ছা অবসর জয় গোস্বামীর

স্বৈরাচারের স্বর্গলাভ

কফিনামা

অমাবস্যা 

লুইজ এলিজাবেথ গ্ল্যিকের একগুচ্ছ কবিতা 

উৎপাতশূন্যতন্ত্রী

আকাঙ্ক্ষাপত্র

দিব্যি বেঁচে আছি
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা