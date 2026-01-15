মৌলভীবাজারের কমলগঞ্জ উপজেলার আদমপুর ইউনিয়নের ছনগাঁও গ্রামের হামোম তনু বাবু ২০০৬ সালে নিজ বাড়িতে গড়ে তুলেছেন একটি মণিপুরি জাদুঘর। তিনি তাঁর বাবার নামে সংগ্রহশালাটির নামকরণ করেছেন ‘চাউবা মেমোরিয়াল মণিপুরি ইন্টেলেকচুয়াল প্রোপার্টি মিউজিয়াম’। এখানে দর্শনার্থীরা আসেন মণিপুরি সম্প্রদায়ের প্রাচীন ইতিহাস-ঐতিহ্যের সঙ্গে পরিচিত হতে। ব্যক্তি উদ্যোগে গড়ে ওঠা এই জাদুঘরের চারটি কক্ষে স্থান পেয়েছে তিন শতাধিক নিদর্শন। ২০০ বছর আগের ব্যবহৃত কয়েন, মণিপুর মহাকাব্যের নায়ক-নায়িকার ছবি এবং যুদ্ধবিগ্রহে ব্যবহৃত বিভিন্ন উপকরণ, মণিপুরিদের আদি ধর্ম দেবতাদের পরিচিতি, মণিপুরি নারীদের ব্যবহারের বিভিন্ন ধরনের গয়না, সাজসজ্জার উপকরণ, প্রাচীন কাঁসা-পিতলের কলস, জগ, মগ এবং বাঁশ-বেতের তৈরি বিভিন্ন প্রয়োজনীয় দ্রব্য, কাপড় বুননের প্রাচীন সরঞ্জাম, কৃষিকাজে ব্যবহৃত উপকরণ ও প্রাচীন বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্র রয়েছে নিদর্শনের তালিকায়। এসব দেখতে তনু বাবুর দুয়ার সব সময়ই খোলা।