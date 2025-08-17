যুক্তরাজ্য-জার্মানিতে চালকবিহীন ট্যাক্সি নামাবে চীনের বাইদু

চীনের ইন্টারনেট জায়ান্ট বাইদু ২০২৬ সালে যুক্তরাজ্য ও জার্মানিতে রোবোট্যাক্সি বা চালকবিহীন ট্যাক্সি পরিষেবা চালুর পরিকল্পনা নিয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক রাইড শেয়ারিং অ্যাপ লিফটের মাধ্যমে এ সেবা দেওয়া হবে বলে জানিয়েছে প্রতিষ্ঠানটি। তবে পরিকল্পনাটি বাস্তবায়িত হবে সংশ্লিষ্ট দেশের নিয়ন্ত্রক কর্তৃপক্ষের অনুমোদন সাপেক্ষে।
ফ্রান্স ২৪-এর বরাত দিয়ে ইউএনএন জানিয়েছে, ইউরোপজুড়ে রোবোট্যাক্সির বহর হাজার হাজার গাড়িতে উন্নীত করার পরিকল্পনা রয়েছে দুই কোম্পানির। যদিও ঠিক কোন কোন দেশে এই গাড়িগুলো চালু হবে, সে বিষয়ে স্পষ্ট কিছু জানানো হয়নি। এ ছাড়া প্রাথমিক অনুমোদন পেতে কত সময় লাগবে তা-ও অনিশ্চিত।
এর আগে বাইদু এশিয়া ও মধ্যপ্রাচ্যে উবারের সঙ্গে একটি অনুরূপ চুক্তি ঘোষণা করেছিল। দেশের ভেতরে ও বাইরে স্বচালিত গাড়ির প্রতিযোগিতামূলক বাজারে অগ্রাধিকার নিশ্চিত করতেই এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।
বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্র ও চীনের কিছু সীমিত সড়কে স্বচালিত ট্যাক্সি চালু রয়েছে। চীনের ওহানে একটি অ্যাপে বুকিং দিয়ে নির্ধারিত কিছু স্থানে পাঁচ শতাধিক স্বচালিত গাড়ি ব্যবহার করা যায়।
সম্প্রতি সাংহাইয়ের পুডং জেলায় কয়েকটি কোম্পানিকে রোবোট্যাক্সি চালুর জন্য লাইসেন্স দেওয়া হয়েছে।
গত কয়েক বছরে চীনের প্রযুক্তি কোম্পানি ও গাড়ি নির্মাতা প্রতিষ্ঠানগুলো বহু বিলিয়ন ডলার বিনিয়োগ করেছে স্বচালিত গাড়ি প্রযুক্তিতে। কারণ, বুদ্ধিমান পরিবহনের ক্ষেত্র এখন চীনের প্রতিযোগিতামূলক গাড়ি বাজারের নতুন লড়াইয়ের ময়দান হয়ে উঠেছে।
বাইদু একা নয়, চীনের বাইরে প্রভাব বিস্তারের চেষ্টায় এগিয়ে এসেছে আরও কিছু চীনা প্রতিষ্ঠান। গত জানুয়ারিতে উইরাইড জানিয়েছিল, তারা সুইজারল্যান্ডে একটি ছোট পাইলট প্রকল্প চালুর জন্য নির্বাচিত হয়েছে।
অন্যদিকে, আরেক কোম্পানি পনি এআই জানিয়েছে, তারা এ বছর মধ্যপ্রাচ্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ দেশে উবারের মাধ্যমে স্বচালিত ট্যাক্সি চালু করতে চুক্তিতে স্বাক্ষর করেছে।
এপ্রিলে যুক্তরাষ্ট্রের লিফট ঘোষণা দেয় যে, তারা জার্মানির জনপ্রিয় ট্যাক্সি অ্যাপ ফ্রিনাও কিনে নিচ্ছে। এই অধিগ্রহণকে প্রতিষ্ঠানটি উত্তর আমেরিকার বাইরে লিফটের সবচেয়ে বড় সম্প্রসারণ বলে উল্লেখ করে।